Una familia en moto chocó de frente con una Toyota Hilux en un camino de tierra: murieron los tres

Una familia iba en una moto por un camino rural cerca de Villa Ángela , en el sudoeste de la provincia del Chaco , cuando protagonizó una tragedia: chocó de frente con una camioneta y murieron sus tres ocupantes.

Las víctimas fueron A lejandro Báez (23), su pareja Ornella Ana Luz Segovia (19) y el hijo de ambos, Nahir Yadiel Báez (3) . Todos circulaban sin casco en una Keller 110 sin dominio colocado.

Todo sucedió alrededor de las 18.30 del sábado en la zona de Colonia Juan José Paso , a unos 12 kilómetros de Villa Ángela.

Allí chocaron una Toyota Hilux color gris, conducida por el productor agropecuario René Antonio Zago (51), y la moto negra.

Los tres integrantes de la familia, que vivían en la calle El Naranjero al 300, perdieron la vida en el acto.

Investigan si la Keller estaba sobrepasando a un camión cuando se produjo el impacto frontal, en medio de la nula visibilidad por el polvo que levantaban los vehículos en este camino de tierra.

Zago resultó ileso, pero fue trasladado al Sanatorio Sur, en Villa Ángela, para recibir asistencia y practicarle una extracción de sangre para determinar el análisis toxicológico y de alcoholemia, según dispuso el responsable de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, Sergio Ríos .

La muerte de la pareja y su hijo causó una profunda conmoción en esta localidad agrícola ubicada a unos 250 kilómetros de Resistencia, en el departamento de Mayor Luis Jorge Fontana.

" En nombre de Camping Fútbol Club, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias por la partida de Alejandro Báez, quien en vida defendió nuestros colores con entrega y pasión ", expresó esta institución en las redes sociales sobre "Alex", que también jugó al fútbol en el Club Unión Villa Dora (CUVD).

Y agregó: " Acompañamos a su familia, seres queridos y amigos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso y recordando con cariño su paso por nuestra institución ".

Ornella era manicurista y manejaba su negocio en Instagram. " Dios y mi familia ante todo ", rezaba en su bio de su cuenta personal. Había perdido a su mamá en diciembre pasado.

" Los voy a extrañar muchísimo... una parte de mí se va con ustedes... solo Dios sabe por qué se los llevó... los amo infinitamente ", los despidió una familiar.

Según los medios locales, en el lugar de la tragedia trabajaron agentes de la comisaría 2da. y de Patrulla Vial, además de peritos de la División Criminalística del Poder Judicial y bomberos voluntarios.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín