Pedradas y golpes con boleadoras: jinetes atacaron a corredores en una tradicional carrera de montaña en Río Negro

Jinetes atacaron con piedras y boleadoras a participantes de una tradicional carrera de montaña disputada en la provincia de Río Negro . Además, retiraron la señalización del recorrido y provocaron desorientación entre decenas de corredores durante la competencia disputada en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Los incidentes se registraron durante el desarrollo de la 17° edición de la Doble Apolo , una de las pruebas más tradicionales de General Roca. Los mayores inconvenientes se concentraron en la prueba de 8 kilómetros, en uno de los primeros tramos del recorrido, en cercanías de la subida de Colicheo. "Amigo, no hay necesidad", decían los participantes a los hombres que estaban sobre los caballos.

A las agresiones denunciadas por los participantes se sumó la remoción de las cintas que delimitaban el recorrido , lo que generó confusión entre numerosos atletas que intentaban completar la prueba. La situación obligó a reorganizar parte del circuito para permitir la continuidad de la competencia.

A pesar de los incidentes ocurridos en el tramo inicial, la competencia continuó y la mayoría de los participantes pudo completar las distintas distancias.

Entre los primeros en relatar los inconvenientes generados por la falta de señalización estuvo Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros . “Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”, relató durante la transmisión oficial de la competencia.

Por su lado, el organizador de la prueba, Alejandro Pellegrini , confirmó que presentarán una denuncia judicial por los hechos ocurridos durante la jornada. Su presencia era exigida por los jinetes que detenían a los participantes.

“Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores . Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron”, sostuvo.

Según explicó, “ quienes ya conocían el recorrido no tuvieron problemas , pero las personas que venían de otro lado sí. Nos cambiaron el circuito de los 8K, pero el de 15 y 28 kilómetros no”.

Pellegrini afirmó además que nunca habían enfrentado una situación similar desde que se realiza la prueba. “ Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca pasó algo así”, dijo en declaraciones citadas por la web del diario Río Negro .

El organizador también remarcó que la competencia contaba con las autorizaciones correspondientes y pidió que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse. “Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos ", remarcó.

"Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más. Todos tenemos que convivir”, expresó.

Entre quienes denunciaron haber sufrido agresiones se encuentra Fernando Castro , quien aseguró haber recibido un golpe mientras transitaba por el sector donde se produjeron los incidentes.

“Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, contó.

El corredor explicó que intentó continuar en competencia, aunque finalmente debió abandonar por las consecuencias físicas que le dejó el episodio.

“No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Estoy con impotencia, pero también contento porque la carrera pudo continuar . Hay que hacer algo para poder seguir disfrutando de nuestra barda. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, concluyó.

Fuente: Clarín