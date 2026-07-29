Un turista holandés murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Un turista holandés de 26 años murió este martes durante la excursión que realizaba a bordo de una lancha por las Cataratas del Iguazú. Por causas que se investigan, la embarcación volcó cuando se estaba acercando a las cascadas del lado brasileño. Otras dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió en horas del mediodía, en el oeste del estado de Paraná . La víctima fatal se encontraba de viaje con su familia y cuando fue rescatado por las autoridades ya se había ahogado.

La embarcación pertenecía a la empresa Macuco Safari, que se encarga de organizar excursiones y les permite en este caso a los turistas acercarse a las Cataratas de Iguazú. La excursión de la tragedia salió de la zona brasileña.

La muerte del turista (cuyo nombre no trascendió) fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC , filial de TV Globo en Paraná y otros dos turistas holandeses fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Iguazú.

Uno de los heridos es un hombre de 49 años que, según indicaron desde el centro asistencial, llegó consciente y respirando espontáneamente. Quedó internado en observación al igual que el otro afectado en el accidente.

La Capitanía Fluvial del Río Paraná, que depende de la Marina de Brasil, abrió una investigación para establecer con certeza qué provocó la vuelta de campana de la embarcación .

El capítán Uanderson Simonin Lauriano Da Silva no descartó que el vuelco de la embarcación haya sido producto del gran volumen de agua que se escurre por el cañón del río Iguazú debido a intensas lluvias en las altas cuencas.

La empresa de excursiones suspendió sus actividades por los próximos tres días para facilitar las pericias.

Hace pocos días, habían cerrado el acceso a la Garganta del Diablo por la fuerte crecida del río. Además, el jueves 23 de julio, un sector de senderos había sido clausurado preventivamente debido a un volumen de agua que llegó a 9,1 millones de litros por segundo, unas seis veces por encima del promedio.

Es una tradicional empresa que se dedica a realizar excursiones de 45 minutos del lado brasileño en el Parque Nacional Iguazú.

El paseo consta de tres partes. Primero se realiza durante 3 kilómetros un trayecto en micro por la selva, donde se puede ver la flora y fauna de la zona.

Luego, hay una caminata de 600 metros donde se pasa por el salto Macuco, que se puede ver desde arriba y desde la parte inferior gracias a la escalera que la bordea.

El Macuco Safari termina con un paseo en barco hacia las cascadas del Río Iguazú.

El 5 de septiembre de 1999 dos embarcaciones del Macuco Safari chocaron durante un recorrido y murieron siete personas: seis turistas extranjeros y el piloto de una de las lancha.

A raíz de aquella tragedia se revisaron los protocolos de navegación y se reforzaron las medidas de seguridad para este tipo de excursiones.

Entre las modificaciones implementadas se incluyeron mayores controles sobre las embarcaciones, capacitación para los pilotos y la actualización de los procedimientos de emergencia.

Fuente: Clarín