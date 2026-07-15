Un sismo de magnitud 3,2 sacudió a tres provincias: dónde fue el epicentro y qué zonas lo sintieron

Un sismo de magnitud 3,2 sorprendió este martes a los habitantes de Neuquén , según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) .

El fenómeno ocurrió a las 13:03 y, por su escasa profundidad —apenas 5 kilómetros —, pudo ser percibido con claridad en las zonas cercanas al epicentro.

El epicentro se ubicó muy cerca de Añelo , en el corazón de Vaca Muerta , a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y 123 kilómetros al noreste de Zapala.

Vecinos de la comarca petrolera, especialmente en Cutral Co y Plaza Huincul , reportaron haber sentido una breve vibración durante la tarde.

A pesar de la percepción del temblor en varias localidades, el movimiento fue de baja magnitud y no provocó daños materiales ni personas heridas .

El INPRES monitorea de manera permanente la actividad sísmica en la región y, tras este evento, no emitió alertas ni recomendaciones especiales para la población.

La zona de Añelo suele registrar movimientos sísmicos de baja intensidad, que son informados oficialmente cada vez que se detectan.

Durante la misma jornada, también se registraron sismos en San Juan y Catamarca . En ambos casos, los movimientos no generaron inconvenientes ni daños, según los reportes oficiales.

El INPRES continuará evaluando la evolución de la actividad sísmica en las distintas regiones, aunque por el momento la situación se mantiene bajo control.

Fuente: TN