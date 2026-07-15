Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, miércoles 15 de julio

Luego de la intensa ola de frío que afectó a gran parte del país durante las últimas semanas, las temperaturas comenzaron a mostrar una leve recuperación . Sin embargo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos cinco ciudades registraron temperaturas bajo cero durante la mañana de este martes.

El primer puesto fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , con -3,4°C, sensación térmica de -8,9°C y humedad del 98%.

El segundo lugar lo ocupó Río Gallegos (Santa Cruz) , con una temperatura de -1,9°C y humedad del 94%. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con -1,7°C, sensación térmica de -6,8°C y humedad del 72%.

El top diez de las ciudades más frías entre las 6:00 y las 7:00 quedó de la siguiente manera:

De acuerdo con el SMN, por la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 11°C y vientos del sector norte.

Para la tarde, hay hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones . La máxima será de 17°C y el cielo estará mayormente nublado. Se esperan vientos del norte.

Hacia la noche, la temperatura será de 15°C . Se pronostica hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones y vientos del sector norte.

Fuente: TN