Un mendocino fue detenido en La Pampa tras quedarse con una mochila olvidada que tenía casi $90.000.000

Un hombre de 45 años, oriundo de Mendoza, fue detenido en La Pampa tras apropiarse de una mochila que contenía casi 90 millones de pesos en efectivo , olvidada por un productor agropecuario de 52 años en la banquina de la Ruta Provincial 4, a unos cinco kilómetros de Trenel .

La Policía recuperó 83.910.000 pesos y el sospechoso será trasladado a General Pico para la audiencia de formalización de cargos.

El hecho ocurrió el martes por la mañana cuando el productor agropecuario sufrió una rotura de neumático en su camioneta mientras circulaba por la ruta provincial. Dejó el vehículo en la banquina y se trasladó caminando hasta un campo cercano para solicitar ayuda.

En ese momento, olvidó junto al camino una mochila que contenía la importante suma de dinero en efectivo. Al regresar alrededor de las 13:30, la mochila ya no estaba.

La víctima denunció inmediatamente el hecho en la Comisaría de Trenel. La investigación, a cargo del fiscal Matías Juan y con la intervención del juez de Control de Santa Rosa, Daniel Ralli, permitió reconstruir los hechos mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes identificaron un Ford Focus que circulaba por el lugar en el momento en que la mochila permanecía abandonada.

Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo, que se dirigió primero hacia General Pico y luego hacia Eduardo Castex. El miércoles, cerca de las 10:30, personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico interceptó al automóvil y detuvo a su conductor, un mendocino de 45 años que trabaja como viajante y vende artículos para el hogar.

Durante la requisa ordenada por el juez Ralli, los efectivos encontraron en el interior del vehículo 83.910.000 pesos en efectivo, que fueron secuestrados.

Además, se incautó el teléfono celular del detenido para realizar pericias. La mochila, por su parte, fue hallada abandonada en las inmediaciones de un hotel de General Pico donde el sospechoso se había alojado tras el hecho.

La Fiscalía analiza imputar al detenido por los delitos de hurto simple o apropiación indebida de cosa perdida, en función de las pruebas que se incorporen durante la investigación.

Fuente: TN