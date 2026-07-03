Tensión en un barrio de Mendoza: una disputa por cámaras de seguridad derivó en una investigación por posible narcomenudeo

Una serie de violentos enfrentamientos entre vecinos en el barrio Renacer, en Maipú, Mendoza , puso en alerta a la Justicia, que ahora investiga si detrás de los incidentes existe un conflicto relacionado con el narcomenudeo .

Los disturbios se extendieron durante cuatro días consecutivos, entre este domingo y el miércoles. En ese lapso hubo peleas , piedrazos , disparos , reiterados llamados al 911 y un importante despliegue de efectivos para intentar controlar la situación.

Según publicó El Sol , el conflicto se habría originado cuando una familia instaló cámaras de seguridad orientadas hacia la calle . Esa decisión habría provocado el enojo de un grupo de personas que les exigió retirar los dispositivos.

En esa línea, durante una de las intervenciones policiales los vecinos denunciaron que fueron amenazados para que sacaran las cámaras . Incluso, les habrían advertido que, si no lo hacían, “ iban a mandar a los amigos ” para quitarlas por la fuerza.

Los investigadores sospechan que el rechazo a la instalación de las cámaras estaría vinculado a la presunta venta de drogas en la zona , ya que los dispositivos podían registrar los movimientos que se realizaban en el sector ubicado entre los barrios Renacer, Nueva Generación y Soberanía.

La tensión fue en aumento y el martes una discusión entre dos hombres terminó de la peor manera : uno de ellos sacó un arma y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó contra una de las cámaras de seguridad instalada sobre una columna de alumbrado, mientras que otros fueron dirigidos hacia el piso.

Aunque durante los procedimientos posteriores no se encontró el revólver ni vainas servidas, los peritos trabajaron en el lugar para relevar pruebas y avanzar con la investigación.

Los enfrentamientos continuaron el miércoles , cuando volvieron a producirse agresiones entre vecinos con lanzamiento de piedras y otros objetos. Durante uno de los operativos, un oficial resultó herido en una mano mientras intentaba controlar los disturbios.

Ante la escalada de violencia, se sumó personal de Infantería, que logró dispersar a los grupos enfrentados y permaneció en la zona para prevenir nuevos incidentes.

Por estas horas, la Policía y la Unidad Investigativa Departamental trabajan junto con el área de Narcotráfico para determinar si los hechos responden únicamente a un conflicto vecinal o si están relacionados con una organización dedicada al narcomenudeo que buscaba evitar ser registrada por las cámaras de vigilancia.

Fuente: TN