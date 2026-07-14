Un joven murió tras donar un riñón a su padre que lo había echado de la casa por ser gay

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La historia de Gabriel Barros, un joven de 22 años, generó conmoción luego de que familiares informaran que falleció tras sufrir complicaciones después de donar un riñón a su propio padre.





Según el relato de allegados, años atrás Gabriel se habría alejado de su familia luego de revelar su orientación sexual y habría dejado la casa familiar cuando tenía 16 años. Con el paso del tiempo, la relación con su padre habría quedado marcada por la distancia.





A comienzos de este año, el padre del joven fue diagnosticado con insuficiencia renal avanzada y necesitaba un trasplante. De acuerdo con familiares, Gabriel decidió realizarse los estudios de compatibilidad y se ofreció como donante, pese a la historia de distanciamiento.





La cirugía se realizó en un hospital público del interior de Pernambuco. Mientras el riñón trasplantado comenzó a funcionar correctamente en el organismo del padre, Gabriel presentó complicaciones posteriores a la intervención, entre ellas una hemorragia y una infección generalizada.





Según informaron sus familiares, el joven no logró recuperarse y falleció días después del procedimiento.





Los allegados señalaron que el padre no pudo asistir al velorio ni al entierro debido a que permanecía en recuperación tras la cirugía. Hasta el momento, no realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.





El hospital donde se realizó el trasplante informó que no brinda comentarios sobre casos particulares de pacientes debido al secreto médico.





La historia de Gabriel generó gran repercusión y abrió un debate sobre los vínculos familiares, el perdón y la solidaridad detrás de la donación de órganos.