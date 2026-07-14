Brutal entradera en Mar del Plata: amenazaron con cortarle los dedos de un pie a una jubilada para robarle $ 600.000 en su casa

Una jubilada de 70 años fue víctima de una entradera en el barrio Parque Luro, de la ciudad de Mar del Plata, donde una banda integrada por al menos tres delincuentes irrumpió en su vivienda, la maniató, la amordazó, la golpeó y le provocó graves lesiones al cortarle los dedos de un pie antes de escapar con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

El hecho fue reportado por varios medios locales, que indicaron que después del robo, la Policía detuvo a uno de los presuntos integrantes del grupo, mientras que el resto de los asaltantes continúan prófugos.

El violento asalto ocurrió esta madrugada, cerca de la 1:20 de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Artigas al 700, donde entre tres y cuatro hombres llegaron al lugar en un Volkswagen Polo. Descendieron encapuchados y con guantes, para impedir ser identificados, y se metieron a la casa.

Una vez adentro, redujeron a la propietaria, una jubilada de 70 años, a quien maniataron y amordazaron. Además de golpearla, los delincuentes le hicieron cortes en los dedos de un pie, con lesiones de consideración.

Mientras tanto, la banda delictiva se apoderó de 600 mil pesos en efectivo y objetos de valor, como un anillo de oro y un reloj, entre otros.

Minutos más tarde, alrededor de las 2, efectivos de la Comisaría Séptima que realizaban recorridas preventivas detectaron un Volkswagen Polo detenido en la intersección de López de Gómara y Artigas.

Al advertir la presencia policial, los delincuentes huyeron a toda velocidad, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en Rejón y Zubiría, cuando el vehículo perdió el control.

Allí, detuvieron a uno de los ocupantes del auto, un hombre de 30 años oriundo de Necochea, mientras que un segundo sospechoso logró escapar a pie. Los investigadores continúan con las tareas para dar con su paradero y determinar la identidad de un tercer involucrado.

En forma paralela, un llamado al 911 alertó sobre el asalto en la vivienda. Al llegar al domicilio, los policías encontraron a la propietaria atada y con lesiones en el rostro, los brazos y heridas cortantes en los dedos de los pies, producto de la violencia ejercida durante el robo.

Durante el operativo se secuestró el Volkswagen Polo utilizado por la banda, además de una tijera de poda, un teléfono celular, un par de guantes de trabajo y un gorro de lana, elementos que serán sometidos a pericias.

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias para levantar rastros y otras evidencias, mientras que la víctima recibió asistencia médica en el lugar, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La fiscal Ana Caro, titular de la UFI de Flagrancia, ordenó la imputación del detenido por “robo triplemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por escalamiento y por el uso de arma”. Asimismo, dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras la investigación continúa para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda.

Fuente: Clarín