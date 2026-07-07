Un intendente de Corrientes fue allanado por el supuesto desvío de $150 millones

El Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal ejecutó cinco allanamientos y una orden de presentación en la ciudad de Sauce , en la provincia de Corrientes , como parte de una causa por presuntos delitos contra la administración pública .

Las medidas, que tuvieron lugar el 6 de julio de 2026, alcanzaron sedes municipales, domicilios particulares y organismos estatales , con el secuestro de abundante material probatorio.

Entre los principales sitios intervenidos se encuentran la Municipalidad de Sauce, la Auditoría Municipal, el Museo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y las viviendas particulares del intendente Carlos Raúl Romano y del auditor municipal Pablo Ignacio Gauna .

Durante el procedimiento se incautaron electrónicos, como seis teléfonos celulares, una CPU, cuatro discos duros, memorias SD y DVD, además de documentación vinculada a la gestión presupuestaria de los años 2023, 2024 y 2025.

La investigación se centra en el legajo judicial N° 23497/26, caratulado como presunta comisión de delitos contra la administración pública, bajo la intervención del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá , a cargo de la subrogante Paola Eugenia Ramírez Navarro , y de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), encabezada por Clara Belén Arrúa .

Estuvieron presentes en el operativo la fiscal Arrúa y la secretaria Letizia Vasconcel, además de personal especializado de la Superintendencia de Investigaciones Federales y del Departamento Técnico del Cibercrimen.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la concejal María Griselda Zajur contra el intendente Romano y el auditor Gauna, a raíz de supuestas irregularidades en los informes de ejecución presupuestaria de los últimos tres años y la presunta existencia de empleados municipales y funcionarios que figurarían como prestadores de servicios sin cumplir funciones reales.

El análisis contable preliminar sugiere que la maniobra investigada habría buscado ocultar el desvío de más de 150 millones de pesos de fondos públicos .

Entre los elementos secuestrados se cuentan libros contables, actas, resoluciones, recibos firmados y listados de personal, además de numerosos documentos en formato físico y digital, considerados de alto valor probatorio para la causa.

Además, durante los procedimientos fueron identificados Irma Elvira Obregón Torossi (viceintendente), Rosana Argentina Rodríguez (secretaria municipal), Pablo Andrés Gamarra (área legal) y Federico Ramírez (secretario de economía y finanzas).

Los investigadores destacaron que se logró el secuestro de “gran cantidad de documentación de suma importancia probatoria para la causa”, incluyendo c arpetas de órdenes de pago e informes de auditoría correspondientes a los ejercicios fiscales investigados, así como dispositivos informáticos utilizados para la administración de los fondos públicos.

La investigación continúa mientras se procesan los elementos recolectados y se evalúan nuevas medidas en el expediente por presunta corrupción en la administración municipal de Sauce.

De acuerdo a Impacto Corrientes , tras los allanamientos, el jefe comunal sostuvo que la Municipalidad que, desde el inicio, " se puso a total disposición de la Justicia “. De acuerdo al medio local, el funcionario entregó toda la documentación requerida e incluso aportó información adicional para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

Romano agradeció, a la vez, el trabajo del personal del área contable por la colaboración brindada durante el operativo y destacó el trato de las autoridades judiciales y de la fuerza federal que participaron del procedimiento.

Por último, pidió disculpas a los vecinos que no pudieron realizar trámites debido a la interrupción de la atención durante la jornada.

Romano (UCR - Vamos Corrientes) se impuso en septiembre pasado a Zajur (de Construyendo Futuro, aliado al peronismo) por apenas 14 votos . De esta manera, logró su reelección.

Fuente: Infobae