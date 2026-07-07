Condenaron a los tres acusados de intentar robar el Banco Macro de San Isidro a través de un túnel

Tres integrantes de la banda que intentaron robar la sucursal del Banco Macro de San Isidro con un túnel de 200 metros fueron condenados por la Justicia bonaerense. La maniobra, que quedó a menos de cinco metros de las cajas de seguridad y se frustró el 6 de agosto de 2024 , falló cuando un repartidor detectó una varilla metálica que sobresalía del asfalto .

Alejandro Israel Rosendo López , de 44 años, recibió dos años y cinco meses de prisión , mientras que los uruguayos Carlos Andrés Cazenave Peña , de 40, y Nicolás Ignacio Carpani Romero , de 35, fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel .

El fallo fue dictado por el juez Maximiliano Savarino , del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro , al homologar un juicio abreviado. Los otros dos imputados, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña , serán juzgados por un tribunal ordinario en un debate a cargo del TOC N° 7, que todavía no tiene fecha.

Los tres condenados fueron considerados coautores de tentativa de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda . En el caso de Cazenave Peña y Carpani Romero, se sumó el delito de falsificación de documento público por haber utilizado identidades falsas para engañar a una inmobiliaria.

La acusación de los fiscales Carolina Asprella y Patricio Ferrari ubicó el inicio del plan criminal el 1 de noviembre de 2023. Según la requisitoria, la organización estaba integrada por los cinco imputados identificados y al menos hay otros siete sospechosos prófugos .

El objetivo era ingresar al sector de cajas de seguridad de la sucursal ubicada en Chacabuco 444 y apoderarse de dinero en moneda extranjera y nacional, joyas, alhajas, artículos de arte y otros objetos de valor. La fiscalía sostuvo que la banda ejecutó el plan con división de tareas, logística entre la Argentina y Uruguay y uso de documentación adulterada.

Para montar la base de operaciones, el grupo alquiló un galpón en Chacabuco 543 , a pocos metros del banco, con fachada de local de placas antihumedad. El contrato fue pagado por adelantado por un año y tenía vigencia hasta fines de 2024.

Antes, los investigadores establecieron que también habían alquilado otro inmueble en Ituzaingó 341, frente al edificio de los tribunales de San Isidro , donde durante años funcionó el bar Habeas Corpus. Los fiscales presumieron que allí realizaron tareas de inteligencia previa.

La maniobra incluyó el uso de identidades falsas como Daniel Osvaldo Navarro y Giovanni Rossi, con documentos adulterados y fotografías que no correspondían a los verdaderos titulares, según la publicación. También se registró de manera fraudulenta el servicio eléctrico ante Edenor para sostener consumos altos sin despertar sospechas.

La excavación avanzó durante entre seis y nueve meses , según las distintas estimaciones de la investigación. El conducto medía, entre 155 y más de 220 metros, y estaba construido a 4,35 metros de profundidad, con una altura aproximada de 1,2 metros.

Dentro del túnel había iluminación con lámparas de bajo consumo y un sistema de ventilación armado con caños plásticos para desagües pluviales conectados a un tomacorriente en la superficie. La estructura también tenía encofrado de madera, tendido eléctrico, alfombrado y elementos de contención .

En el inmueble alquilado se hallaron maquinaria, bolsones con tierra extraída, madera, víveres, colchones, zapatillas, ropa, planos, mediciones e información sensible para completar el golpe. Savarino sostuvo en la sentencia que los daños en el galpón y en el espacio público formaban parte de la fuerza ejercida por la banda para perpetrar el hecho y mostraban la intensidad de la maniobra.

La investigación judicial sostuvo que las tareas llegaron a ubicarse a menos de cinco metros del sitio donde estaban resguardadas las cajas de seguridad , que contenían presuntamente sumas millonarias. Por su parte, los fiscales afirmaron que el robo iba a ejecutarse en las horas siguientes.

El episodio que desbarató el plan ocurrió a las 8:45 del martes 6 de agosto de 2024 . Damián Otero , un repartidor que descargaba mercadería en un local gastronómico de Chacabuco al 400, sintió un ruido extraño debajo de su camioneta y advirtió que una varilla de hierro emergía entre los adoquines .

“ Pará que me vas a romper la camioneta ”, le gritó al hombre que estaba debajo del asfalto. Minutos después, cesaron los golpes y el movimiento de la varilla .

Otero avisó al personal de seguridad del banco. Un analista técnico revisó alarmas y sensores sin detectar anomalías , pero igual se notificó a la comisaría 1ª de San Isidro y la policía montó vigilancia preventiva en la zona. Al día siguiente se descubrió el túnel, aunque los autores ya habían escapado.

Entre las pruebas que impulsaron las detenciones aparecieron una huella dactilar levantada de una botella de gaseosa hallada en el taller y la pista de una embarcación . El primero en ser detenido fue Rosendo López , señalado como el “lanchero” que trasladaba miembros de la banda entre el Delta del Tigre y Uruguay.

López reconoció haber hecho viajes semanales y haber cobrado USD 300 por traslado, según la requisitoria citada por Infobae . Dijo que lo habían contactado bajo el apodo de “tío” y que desconocía el objetivo del grupo.

Sobre él pesaba además un antecedente por narcotráfico : en 2019 fue condenado por transporte de estupefacientes después de que en septiembre de 2018 la Prefectura Naval lo sorprendiera con 11 k ilos de cocaína en el bote Coqueta II, en el arroyo Patiño .

Los otros acusados uruguayos también quedaron bajo la lupa por sus vínculos con la barra brava de Nacional de Montevideo . Carpani Romero tuvo pasado como futbolista en el Club Atlético Platense de Uruguay, mientras que César Cazenave Peña registraba antecedentes por narcotráfico , asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad y rapiña agravada reiterada, de acuerdo con la calificación legal uruguaya.

Fuente: Infobae