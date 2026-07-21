Un hombre se emborrachó durante la final del Mundial, fue a la casa de su ex y terminó preso por golpearla

Un hombre se emborrachó durante el partido de la Selección argentina por la final de la Copa del Mundo, y en un estado violento, fue hasta la casa de su ex para golpearla .

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El ataque se desencadenó cerca de las 18.25, luego de conocerse el resultado del partido. El hombre terminó detenido .

De acuerdo con la información publicada por ADN Sur , el personal policial de la Comisaría Tercera recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre un hombre violento y solicitaba asistencia en el barrio 3 de Febrero.

Cuando llegaron se encontraron con el agresor, un hombre de 38 años, que se encontraba frente a la vivienda de su expareja, una mujer de 32.

Según el relato de la víctima, el hombre se había presentado en su casa luego del partido, alcoholizado, y la había agredido .

Los agentes detuvieron al sospechoso , quien primero recibió atención médica de rutina en el hospital local y luego fue trasladado a la dependencia policial en la que quedó alojado, a disposición de la Justicia.

La víctima, por su parte, fue asistida por los uniformados y recibió asesoramiento sobre las medidas de protección con las que contaba al ser víctima de violencia de género.

En el caso intervino el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, quien ordenó que el hombre sea liberado una vez cumplidos los plazos procesales vigentes. Mientras tanto, la investigación continúa.

Fuente: TN