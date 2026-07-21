Fran Carbonell, electricista: “La mejor calefacción para una casa vieja son los radiadores eléctricos inverter de piedra natural”

Cuando llegan las bajas temperaturas, muchas personas recurren a estufas o calefactores eléctricos para mantener el hogar cálido. Sin embargo, el uso prolongado de estos equipos puede incrementar el consumo de electricidad o gas , especialmente en las casas antiguas , donde las pérdidas de calor suelen ser mayores debido al tipo de construcción.

En ese contexto, el electricista Fran Carbonell compartió cuál es, a su criterio, la mejor opción para calefaccionar este tipo de viviendas. Según explicó, los radiadores eléctricos inverter de piedra natural combinan eficiencia energética, confort térmico y una instalación sencilla.

El especialista aseguró que este sistema resulta especialmente conveniente para las viviendas antiguas. “ La mejor calefacción para una vivienda antigua consiste en instalar radiadores eléctricos inverter de piedra natural ”, afirmó.

A diferencia de los radiadores eléctricos convencionales, estos equipos incorporan tecnología inverter , que ajusta automáticamente la potencia según la temperatura ambiente. De esta manera, evitan consumir más energía de la necesaria.

Además, en lugar de encenderse y apagarse constantemente, regulan su funcionamiento para mantener una temperatura estable y uniforme durante más tiempo.

Uno de los aspectos que Carbonell destacó es la capacidad de la piedra natural para almacenar calor y liberarlo de manera gradual .

Gracias a esta característica, los ambientes conservan una temperatura agradable incluso cuando el equipo reduce su potencia. Esto permite disminuir la demanda constante de electricidad y mejora la sensación de confort térmico .

De acuerdo con Carbonell, estos equipos ofrecen varios beneficios para quienes viven en casas antiguas:

Aunque el especialista los considera una de las alternativas más eficientes para viviendas antiguas, aclaró que el rendimiento dependerá del nivel de aislamiento térmico de cada casa . Cuanto menor sea la pérdida de calor por paredes, techos y ventanas, mayor será la eficiencia del sistema.

Fuente: TN