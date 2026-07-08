Un hombre murió en los festejos por la Selección: quedó en medio de una pelea y recibió una pedrada mortal

Los festejos por el pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se convirtieron en un escenario de violencia en distintos puntos del país, con varios detenidos. En Cañuelas , un hombre murió luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza, tras quedar en medio de una pelea .

El fatídico episodio ocurrió en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, en la Plaza San Martín, punto de encuentro habitual en esa localidad bonaerense cuando hay motivos de festejo.

Hasta allí había ido Francisco Depauli , quien en este martes murió producto de una pedrada que recibió “de manera casual”, según consigna Info Cañuelas .

De acuerdo con el relato de los testigos, Depauli habría intentado separar a participantes de la pelea cuando un objeto lanzado al aire le golpeó en la cabeza y le provocó “heridas de extrema gravedad” .

Mientras los festejos desmedidos continuaban, los familiares trasladaron al herido al Hospital Ángel Marzetti, donde llegó sin signos vitales como consecuencia de un traumatismo severo en el cráneo.

Según indicó el sitio local NacPop Cañuelas , el hombre había dejado su vehículo estacionado sobre 25 de Mayo, a metros de Avenida Libertad, y cuando intentaba sacar el auto de allí, “ quedó en medio de un enfrentamiento violento entre dos grupos que se arrojaban botellas y piedras ”.

En tanto, personal de la comisaría 1° logró detectar al presunto autor del crimen , quien fue visualizado a través del registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Alrededor de las 18, detuvieron a Iván Nahuel L., un joven de 20 años señalado como quien arrojó el elemento contundente que derivó en la trágica muerte de Depauli.

El joven apuntado, tiene antecedentes penales. Lo detuvieron en la calle tiempo atrás por una causa que fue caratulada como Homicidio simple.

Ante lo sucedido, el gobierno municipal de Cañuelas expresó su profundo “pesar y consternación" por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de la localidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia ocurrido durante la tarde de hoy (martes)”.

A la espera de los resultados de la autopsia, la investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los festejos por la clasificación argentina a la siguiente fase del Mundial derivaron en incidentes en varios puntos del país con epicentro en la Ciudad, Mar del Plata, Córdoba y Rafaela .

Mientras en el centro porteño hubo al menos 19 detenidos, en "La Feliz", detuvieron a una persona en medio de las corridas que se originaron en cercanías al Monumento General San Martín; mientras que en el Patio Olmos de Córdoba fueron nueve, y dos en la ciudad santafesina.

Fuente: Clarín