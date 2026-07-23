Un hombre murió arrollado por el tren Sarmiento, fueron a su casa y encontraron a su pareja muerta a golpes

Cerca de las cinco de la mañana, la línea de tren Sarmiento vio interrumpida su circulación normal. "El Tren Sarmiento circula limitado entre Once y Castelar por colisión con persona", informaron en Trenes Argentinos. El hombre que se quitó la vida al arrojarse en las vías y ser arrollado por la formación fue identificado como Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años.

Al conocer la noticia, su hermana fue a su casa, donde dio con un descubrimiento que le imprimió un giro a la investigación: al entrar en la vivienda, encontró el cadáver de la pareja de Cuello.

La hermana alertó a las autoridades, por medio del servicio de emergencias 911. Dentro de la casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500, estaba el cuerpo de su cuñada , Carina Elizabeth Salcedo , de 50 años.

De acuerdo con fuentes policiales, Salcedo estaba boca arriba, tenía una bufanda alrededor del cuello, presentaba golpes en la cara y ya no tenía signos vitales.

La reconstrucción de los hechos, a partir de los testimonios de vecinos, marcó que la pareja había discutido fuertemente la noche previa al presunto suicidio de Cuello y el hallazgo del cuerpo de Salcedo.

Además, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo señaló que no existían antecedentes o denuncias previas de violencia de género u otro tipo de crimen entre la pareja.

Con este panorama, la fiscal Marina Rueda de la UFI N° 12 de Morón caratuló la causa como un femicidio seguido de suicidio y ordenó la realización de las autopsias correspondientes.

Por su parte, desde el Grupo Táctico Operativo (GTO) se dio inicio con el seguimiento y reconstrucción de las cámaras de seguridad de la zona.

Fuente: Clarín