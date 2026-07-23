Pablo Toviggino evitó viajar al Mundial de EE.UU., pero sí lo hizo su entorno familiar, incluyendo a su empleada doméstica

Mientras el tesorero de la AFA permaneció en la Argentina, su ex esposa, su hija, familiares políticos y hasta la empleada doméstica viajaron para seguir a la Selección a ver el Mundial de Fútbol. Se trata de su ex mujer María Julia del Castillo Orellana quien aparece como pieza central del entramado societario investigado por la Justicia.

Pablo Toviggino, el hombre fuerte de la AFA detrás de Claudio "Chiqui" Tapia, faltó al principal escenario futbolístico del año. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino no viajó al Mundial de Estados Unidos, donde —según la investigación judicial que impulsa la Justicia de ese país— es objeto de una pesquisa por presunto lavado de dinero. Sin embargo, su ausencia no impidió que el apellido Toviggino tuviera una presencia visible en las tribunas VIP de los estadios.

En la actualidad, Toviggino está en pareja con una ex gerenta de la AFA María Florencia Sartirana.

Quien sí apareció alentando a la Selección fue su ex esposa, María Julia, acompañada por la hija de ambos, otros familiares y hasta la empleada doméstica de la familia , según muestran fotografías y videos obtenidos por Clarín . Una de las fotos es del partido en que Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra.

Las imágenes exhiben a Del Castillo Orellana con la camiseta argentina y una gorra negra en uno de los sectores preferenciales del estadio. A pocos metros permanece la empleada doméstica de la familia, quien, de acuerdo con la documentación y testimonios reunidos por este diario, acompaña habitualmente a la ex esposa del dirigente en sus viajes al exterior.

Otro video muestra a Del Castillo Orellana intentando acercarse a Julián Álvarez para obtener un autógrafo, una escena que contrasta con el bajo perfil que mantuvo Toviggino durante todo el campeonato.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Clarín, al Mundial viajaron: María Julia del Castillo Orellana, una hermana de Del Castillo Orellana y la hija María Valentina Toviggino. Más las parejas de las tres mujeres y a la empleada doméstica de la familia.

Entre quienes permanecieron en la Argentina aparecen el propio Pablo Toviggino y su hijo Máximo Augusto Toviggino, quien desarrolla actividades deportivas vinculadas a la equitación y el karting.

Según operadores turísticos consultados por este diario, un paquete premium para acompañar a la Selección durante los ocho partidos del torneo rondaba los 60.000 dólares para dos personas, sin contemplar gastos adicionales.

Voceros del tesorero de la AFA sostienen que Toviggino simplemente decidió no asistir a los encuentros mundialistas porque generalmente evita ir a los partidos de fútbol. “Lo suyo es administrar el fútbol” , comentaron.

Sin embargo, su ausencia adquiere otra dimensión porque coincide con el avance de investigaciones judiciales en Estados Unidos y en la Argentina sobre operaciones económicas vinculadas a su grupo empresario.

El viaje también vuelve a poner bajo la lupa a María Julia del Castillo Orellana, cuyo nombre dejó de ser únicamente el de la ex esposa del dirigente para transformarse en uno de los principales nodos del esquema societario reconstruido durante los últimos años.

Los registros comerciales muestran una evolución llamativa.

En la primera década de este siglo, Pablo Toviggino concentraba personalmente buena parte de sus sociedades. Luego comenzaron las transferencias. Primero aparecieron familiares políticos. Después ingresaron los hijos y supuestos testaferros.

Finalmente, varias de las compañías terminaron bajo el control de su ex esposa.

El caso más significativo es HT SRL, que maneja del hotel que está cerca del estudio “Madre de Ciudades” en Santiago del Estero. Tras una reforma societaria realizada en mayo de 2024, Del Castillo Orellana pasó a concentrar el 95 por ciento del capital social, mientras la gerencia quedó en manos de Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. HT terminó funcionando como la sociedad que controla otras firmas del grupo.

El mismo mecanismo se observa en Bori SRL. Inicialmente integraban la empresa María Julia junto con los hijos del matrimonio, Máximo Augusto y María Valentina Toviggino.

Posteriormente los hijos cedieron sus participaciones, según fuentes judiciales.

Finalmente HT absorbió prácticamente toda la sociedad.

Una evolución similar tuvo Barwa SRL, que modificó incluso su objeto social antes de quedar también bajo la órbita de HT.

La presencia de Del Castillo Orellana tampoco se limita a esas empresas.

Su nombre aparece vinculado a DCT SRL, además de otras sociedades administradas posteriormente por Darío Toviggino, hermano del Tesorero de la AFA.

La reconstrucción societaria realizada por Clarín mostró además que ya en 2011 Pablo Toviggino había transferido su participación en Norte Argentino SRL a Manuel Hernán del Castillo Orellana, integrante de la familia política, uno de los primeros movimientos patrimoniales que llamaron la atención de los investigadores.

La ex esposa del dirigente también aparece en otra parte de la investigación. La documentación incorporada al expediente por la mansión de Pilar revela que Del Castillo Orellana estaba autorizada para conducir uno de los Porsche Macan S registrados a nombre de Bori SRL, uno de los vehículos secuestrados durante los procedimientos ordenados en esa causa.

Otra línea de la investigación apunta a las operaciones comerciales entre empresas del grupo y TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos.

Según la documentación obtenida durante la investigación del fiscal federal Pedro Simón, Carbello SRL emitió una factura de exportación por 10.000 euros destinada a TourProdEnter el 25 de junio de 2025.

A su vez, SOMA SRL registra once facturas de exportación dirigidas a esa misma empresa por 37.700 euros y 613.800 dólares.

Esas operaciones fueron incorporadas al expediente con información remitida por ARCA y entidades bancarias.

El fiscal Simón pidió medidas respecto de Pablo Toviggino y otros integrantes del grupo familiar. Sin embargo, el juez federal Sebastián Argibay consideró que la prueba reunida hasta ese momento no era suficiente para disponer indagatorias o detenciones.

Posteriormente, el expediente fue remitido al juzgado federal de Pilar para tramitar en conexión con la investigación por la denominada "mansión de Pilar". Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , la causa no fue enviada al fuero Penal Económico, sino que permaneció en ese juzgado con un objeto procesal modificado, una decisión que generó cuestionamientos dentro de la propia investigación.

Fuente: Clarín