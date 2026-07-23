Megaobra en Palermo: se inauguró un centro de diagnóstico para atender a 870.000 personas

El gobierno de la Ciudad abrió un centro de diagnóstico exclusivo para la atención médica de los porteños. Ubicado en la avenida Cerviño 3417 , en el barrio de Palermo, se inauguró el cuarto centro de salud que tiene la capacidad para atender a 870.000 vecinos de la zona y otros barrios aledaños .

Frente al Hospital Fernández, el Centro de Diagnóstico Porteño (CEMAR 4) es exclusivo para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para atenderse se puede sacar turno en el mismo lugar o ser derivado al mismo desde otras instituciones médicas.

El CEMAR de Palermo cuenta con tres pisos equipados con tecnológica de vanguardia. En el mismo se podrán realizar análisis de laboratorio, ecografías, radiografías y atenderse con médicos especialistas . La intención es articular el funcionamiento con los hospitales Fernández y Ramos Mejía y darle soporte a los Centros Médicos Barriales de primeros auxilios.

Por el momento, el Centro de Diagnóstico cuenta con 57 profesionales especializados en cardiología, cirugía vascular, endocrinología, dermatología, neurología, oftalmología, tocoginecología, psiquiatría, psicología, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y nutrición .

Según datos oficiales, la inversión para crear este centro de salud superó los $4761 millones y forma parte de un ambicioso plan de infraestructura, que cuenta con una proyección de 500 obras. La financiación del mismo se da, en su mayoría, por el recupero de la atención de personas con obra social o prepaga y de extranjeros que acuden al sistema público de la Ciudad.

“Acá está cada peso que recuperamos del cobro a extranjeros y a las obras sociales. Dejamos de financiar los tours sanitarios y esa plata volvió a donde nunca se tendría que haber ido: a un centro de salud de primer nivel exclusivo para porteños”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri .

Y, en esa misma línea, agregó: “Cuando se administran bien los recursos, lo público puede estar a la altura de cualquier privado, e incluso ser mejor. Esta es una gran muestra de la dimensión de lo que estamos haciendo”.

La renovación en el esquema de salud cuenta con una red integrada por tres niveles de atención: el primero son los 50 Centros de Salud y Acción comunitaria, donde, por ejemplo, se realizan controles de rutina y vacunación; el segundo nivel está compuesto por 16 hospitales generales de agudos, donde se atienden pacientes con mayores complejidades; el tercer nivel lo conforman 18 hospitales especializados con problemáticas específicas y de alta complejidad.

Este esquema está adaptado al aumento de las atenciones diarias de los ciudadanos. Los registros marcan que, en los últimos años, el porcentaje creció al 67%, con más de 100 mil prestaciones por día. Al detalle, los servicios más requeridos son: 65% medicina general, 12% diagnóstico por imágenes, 10% pediatría, 7% odontología y 6% salud mental.

Fuente: La Nación