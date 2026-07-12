Un hombre de 51 años murió de un infarto en Caballito durante el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una jornada de festejos en todo el país, pero también estuvo marcada por una serie de emergencias médicas en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas tuvo un saldo trágico, en el barrio de Caballito .

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza se registraron siete intervenciones por cuadros cardiovasculares y respiratorios .

Uno de esos casos terminó con la muerte de un hombre de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio .

El episodio fatal ocurrió a las 23.44 en la calle Paysandú, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, mientras se jugaba el segundo tiempo del partido y la Selección empataba con Suiza. Personal del SAME llegó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar , aunque sin éxito, y finalmente constató el fallecimiento del paciente.

Pero no fue el único caso. De acuerdo con el parte oficial al que tuvo acceso Clarín , el primer llamado se recibió a las 22.41 en avenida Rivadavia, entre Hortiguera y Chirimay, por un hombre de 45 años que presentaba dolor de pecho, dificultades para hablar y adormecimiento de un brazo . Fue trasladado al Hospital Piñero.

Minutos después, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en la zona de Gorriti, entre Thames y Uriarte. Tras ser asistido por los equipos médicos, no requirió internación. También fue atendida una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos que había perdido el conocimiento en su domicilio de Jorge Newbery, entre Ciudad de la Paz y Zapata. Recuperó la conciencia y tampoco fue trasladada.

Luego del caso fatal, el SAME intervino en otros tres episodios. Una mujer de 74 años con d olor precordial y dificultad respiratoria fue derivada al Hospital Cecilia Grierson; un hombre de 48 años con dolor de pecho , que se encontraba dentro de un automóvil en la zona de Gendarmería Nacional y Rodolfo Walsh, fue trasladado al Hospital Rivadavia; mientras que una mujer de 38 años con dificultad respiratoria también fue derivada al mismo centro de salud.

El balance oficial indicó que de los siete pacientes asistidos, cuatro fueron trasladados a hospitales, dos recibieron atención en el lugar y uno falleció. Los casos correspondieron a cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Las autoridades sanitarias recordaron que situaciones de alta carga emocional, como los encuentros deportivos de gran trascendencia, pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares en personas con factores de riesgo o patologías preexistentes, por lo que recomiendan consultar de inmediato ante síntomas como dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar o pérdida del conocimiento.

En paralelo, el SAME también debió intervenir por personas lesionadas en medio de las concentraciones de hinchas que celebraron el triunfo de la Selección Argentina. Según el parte oficial, varias de las asistencias estuvieron relacionadas con caídas, golpes y traumatismos provocados por las aglomeraciones registradas en distintos puntos de la Ciudad.

Los equipos de emergencia desplegados en las zonas de mayor convocatoria atendieron a los heridos en el lugar y, en aquellos casos que lo requirieron, realizaron traslados a distintos hospitales porteños para una evaluación más exhaustiva.

Fuente: Clarín