Horario de Argentina vs. Inglaterra del miércoles 15 de julio, por el Mundial 2026

La selección argentina, vigente campeona del mundo, selló su pasaje a las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Suiza por 3 a 1 en otro partido complejo que se definió en el tiempo suplementario. Los tantos albicelestes fueron obra de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez, mientras que Dan Ndoye empató transitoriamente para los helvéticos. Con este resultado, el seleccionado albiceleste espera por Inglaterra, que le ganó a Noruega por 2 a 1.

El encuentro, que definirá a uno de los finalistas, está programado para el miércoles 15 de julio a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Este duelo trae consigo una carga histórica significativa, ya que ambos seleccionados no se enfrentan en una instancia mundialista desde aquel recordado partido de cuartos de final de México 1986, cuando la albiceleste ganó por 2 a 1 con el doblete más recordado de la historia de los Mundiales, el de Diego Armando Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

El camino de ambos seleccionados hasta la instancia de los cuatro mejores fue intenso. La Argentina superó la etapa de grupos con contundentes triunfos ante Argelia, Austria y Jordania, para luego dejar en el camino con mucho sufrimiento a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Inglaterra, por su parte, lideró su zona tras victorias ante Croacia y Panamá, además de un empate con Ghana, y luego eliminó sucesivamente a la República Democrática del Congo, México y Noruega.

La televisación del partido estará a cargo de Telefé, TyC Sports, la TV Pública y DSports, mientras que la transmisión vía streaming estará a cargo de las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+ (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, como es habitual, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

En caso de volver a festejar una victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi jugará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey frente al ganador del cruce entre Francia y España. Si pierde, disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El gran objetivo sigue siendo defender el título obtenido en Qatar 2022 para lograr el bicampeonato, algo que solo pudieron conseguir Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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Fuente: La Nación