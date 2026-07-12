Un hincha de 51 años murió de un infarto durante el partido de la selección argentina contra Suiza

El Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ) informó que el sábado por la noche murió un hincha de 51 años durante el partido entre la selección argentina y Suiza por el pase a la semifinal del Mundial 2026 . El servicio de salud detalló que brindó asistencia a la víctima pocos minutos antes de la medianoche en la calle Paysandú, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, en el barrio porteño de Caballito .

De acuerdo con el parte oficial, el hombre se encontraba inconsciente cuando el cuerpo médico llegó a asistirlo. Pese a que le realizaron maniobras de reanimación, no tuvieron éxito y se constató el fallecimiento, procedimiento que tuvo lugar cuando faltaban pocos minutos para que finalizaran los primeros 90 minutos del partido de la selección argentina .

No fue el único hecho al que tuvieron que acudir los médicos del SAME en la ciudad de Buenos Aires. El primero de ellos tuvo lugar a las 22.41. Un hombre de 45 años , que también estaba en Caballito, pidió asistencia tras sufrir un dolor en el pecho, dificultad para hablar y adormecimiento de miembro superior . Tuvo que ser trasladado al Hospital Piñero.

En Palermo , en los alrededores de la Plaza Serrano, un hombre de 41 años fue controlado por los médicos por sufrir lipotimia cuando promediaba el segundo tiempo del partido. Como se recuperó, no fue necesaria su derivación a ningún centro de salud.

Minutos después, en ese mismo barrio, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos cayó en un estado de inconsciencia . La paciente fue asistida en el domicilio por el SAME por lipotimia y pudo recuperarse con normalidad, agregaron las fuentes.

Cuando el partido ya había finalizado , los médicos debieron atender a tres pacientes más. En el barrio de Villa Lugano , una mujer de 74 años debió ser trasladada al Hospital Cecilia Grierson por manifestar dolor precordial opresivo y disnea . En Retiro , en tanto, un paciente de 48 años con los mismos síntomas fue derivado al Hospital Rivadavia tras ser hallado en un rodado y una mujer de 38 años, con dificultad respiratoria , fue trasladada al Hospital Rivadavia.

Señales de alerta que requieren consulta médica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que las personas que tienen la tensión arterial muy alta (de 180/120 o más) pueden presentar estos síntomas y es importante acudir de inmediato a un profesional de la salud:

Fuente: La Nación