Chocó contra un árbol y murió: en el hospital descubrieron que tenía una herida de bala en la espalda

Lo que comenzó como un siniestro vial terminó por convertirse en una investigación por homicidio tras la muerte de un joven de 18 años en el barrio La Ciudadela . La víctima fue hallada con una herida de bala luego de impactar su motocicleta contra un árbol, un hecho que investiga la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) .

Todo comenzó alrededor de las 3.20 de la madrugada de este domingo, luego de que personal policial de la Comisaría Tercera recibió el aviso de un accidente en la intersección de Libertad y Lamadrid , en el corazón de La Ciudadela. Según confiaron fuentes judiciales a Infobae , Fabricio Alexander Andrade perdió el control de su motocicleta e impactó contra un árbol.

De inmediato, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ángel C. Padilla . Sin embargo, mientras era asistido, los médicos advirtieron que presentaba un orificio en la espalda compatible con una herida de arma de fuego , un hallazgo que cambió por completo el rumbo de la investigación.

Según indicaron las mismas fuentes, el disparo habría sido efectuado a corta distancia . Pese a la atención recibida, Andrade falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo . Al lugar del hecho acudieron los investigadores Julieta Molé y Javier González Llonch, quienes coordinaron las tareas del ECIF para recolectar pruebas y realizar peritajes tanto en la escena del hecho como en el hospital donde fue atendida la víctima.

Las primeras averiguaciones también permitieron establecer, a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, que la motocicleta era ocupada por dos personas . Las imágenes muestran que una de ellas se retiró del lugar tras el choque , antes de la llegada de la Policía y de los servicios de emergencia, según pudo saber Infobae .

Actualmente, las autoridades intentan identificar a ese segundo ocupante y esclarecer las circunstancias exactas en que Andrade recibió el disparo. Los investigadores buscan determinar si la herida de arma de fuego guarda relación con el choque y reconstruir la secuencia completa de los hechos . Todas las hipótesis permanecen abiertas y la investigación continúa bajo reserva.

En dicha provincia, hay otro caso que mantiene en vilo a los tucumanos . Un hombre de 61 años oriundo de San Miguel de Tucumán quedó bajo investigación judicial tras enviarle un audio por WhatsApp a su hijo, donde habría confesado: “Maté a mi hermana” .

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle España al 1500, en el barrio El Bosque. El hijo del presunto agresor acudió al domicilio y halló el cuerpo de su tía, Graciela del Valle Castaño , de 62 años, mientras que su padre estaba herido con signos de intento de suicidio.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla y permanece internado fuera de peligro. La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I , a cargo del fiscal Pedro Gallo , lidera la investigación, calificada como “presunto homicidio agravado por el vínculo”.

Los primeros informes señalan que el agresor intentó ahorcarse, pero la soga se rompió. El cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles, por lo que la autopsia será clave para determinar la causa de muerte. Según supo Infobae , el presunto agresor no fue detenido debido a su estado de salud.

Vecinos declararon que los hermanos convivían desde hacía tiempo y que la relación era conflictiva, aunque una mujer afirmó que el hombre cuidaba a su hermana, quien tenía problemas de salud.

Fuente: Infobae