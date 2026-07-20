Un ginecólogo usaba lentes con cámara para filmar a sus pacientes

Un médico ginecólogo fue detenido en flagrancia en la ciudad de Salvador, estado de Bahía (Brasil), acusado de grabar en secreto a una paciente durante una consulta utilizando anteojos inteligentes con cámara incorporada.
El hecho ocurrió el pasado viernes en una clínica privada del barrio Vila Laura, mientras la mujer era sometida a un examen ginecológico. Según informó la Policía Militar, la paciente comenzó a sospechar al notar que el profesional llevaba puestos anteojos oscuros durante todo el procedimiento.
Ante la situación, decidió registrar la consulta con su teléfono celular y enfrentó al médico, quien reaccionó con evidente nerviosismo. Poco después abandonó la clínica, pero fue interceptado y detenido por la Policía Militar cuando circulaba por la avenida Heitor Dias.
Las primeras investigaciones indican que el médico utilizaba este dispositivo desde abril, aunque las autoridades todavía intentan determinar si existen otras pacientes que hayan sido grabadas sin su consentimiento.
Por su parte, el Consejo Regional de Medicina del Estado de Bahía informó que abrió una investigación interna para analizar el caso. El organismo aclaró que los procesos éticos son confidenciales y que cualquier sanción pública solo podrá aplicarse una vez concluido el procedimiento correspondiente.
El caso también reavivó el debate sobre el uso de anteojos inteligentes con cámaras integradas, una tecnología cada vez más accesible y que plantea nuevos desafíos en materia de privacidad.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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