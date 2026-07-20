Fernando Majeras, carnicero: “Hay cortes que ofrecen una excelente relación entre precio y calidad”

Comprar carne ya no es una tarea sencilla para muchas familias argentinas. El aumento de los precios hizo que cortes tradicionales como el asado, el lomo o el peceto quedaran reservados para ocasiones especiales, mientras que crece el interés por opciones más accesibles que mantengan el sabor y el rendimiento.

Para no resignar calidad, algunos cortes históricamente considerados “de segunda” hoy ganan protagonismo gracias a su versatilidad en la cocina. Con la preparación adecuada, pueden convertirse en platos abundantes y muy sabrosos, tanto para la parrilla como para el horno o las comidas de olla.

Fernando Majeras , carnicero de Cabaña Don Theo, asegura que el secreto está en conocer las características de cada corte y animarse a salir de las opciones más tradicionales. “Hay cortes que ofrecen una excelente relación entre precio y calidad y que muchas veces la gente no aprovecha” , señaló.

Para Majeras, uno de los cortes que más creció en popularidad durante los últimos meses es el osobuco.

“Está muy de moda el osobuco porque se usa para un montón de preparaciones” , explicó. Gracias a su sabor y al colágeno que libera durante la cocción, resulta ideal para guisos, estofados, salsas y comidas de larga cocción.

Otra alternativa para quienes disfrutan de la parrilla es la falda en tira. “Es una buena opción cuando no alcanza para comprar asado” , afirmó. Aunque requiere una cocción adecuada, permite obtener un resultado muy sabroso a un costo considerablemente menor.

Para las milanesas, el especialista recomienda mirar más allá de los cortes tradicionales.

“Se pueden hacer perfectamente con bola de lomo o con paleta” , indicó, dos opciones que suelen tener un precio más conveniente y ofrecen muy buenos resultados.

Según el carnicero, muchas personas siguen eligiendo siempre los mismos cortes por costumbre y dejan pasar opciones que ofrecen una relación precio-calidad mucho más conveniente.

“Hay que ser un poco más creativo a la hora de cocinar”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó el espinazo, un corte que durante años estuvo asociado únicamente al puchero.

“Hoy también puede usarse para hacer muy buenos estofados y otras preparaciones. Muchas veces un corte económico termina dando un resultado excelente” , aseguró.

Para Majeras, conocer distintas técnicas de cocción permite aprovechar cortes más económicos sin resignar sabor.

Además de elegir bien qué comprar, el especialista remarcó que una correcta conservación también ayuda a ahorrar.

“En la heladera hay que sacarle la bolsa y dejar la carne sobre un plato o dentro de un táper” , recomendó.

Si la idea es guardarla por más tiempo, aconsejó congelarla apenas se compra. “No hay que esperar que la carne se desmejore en la heladera para pasarla al freezer. Hay que congelarla cuando todavía está fresca” , explicó.

Para finalizar, Majeras resumió algunas recomendaciones que pueden ayudar a gastar menos sin dejar de consumir carne.

“Lo importante es conocer los cortes y ser creativo en la cocina. Muchas veces los más económicos sorprenden por el resultado que dan”, concluyó.

Fuente: TN