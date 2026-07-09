Un estudio dice que los chicos que arman rompecabezas desarrollan una habilidad clave

Armar rompecabezas es mucho más que un simple entretenimiento durante la infancia. Distintos estudios señalaron que esta actividad estimula el desarrollo de habilidades fundamentales para el crecimiento intelectual de los chicos .

Diversas investigaciones aseguran que mientras los niños observan detalles, comparan formas, prueban alternativas y corrigen errores, están estimulando capacidades como el razonamiento , la concentración y la resolución de problemas.

Esto se debe a que el proceso activa diversas áreas del cerebro y favorece especialmente el pensamiento espacial , una habilidad esencial para comprender cómo se relacionan los objetos en el espacio y para resolver problemas de manera eficiente.

Algunos estudios sobre el desarrollo infantil demostraron que armar rompecabezas implica poner en práctica varios procesos cognitivos al mismo tiempo. Los chicos observan colores, formas y patrones, imaginan cómo encajan las piezas antes de moverlas y utilizan la memoria para recordar dónde vieron determinadas figuras.

Además, mantener la atención durante períodos prolongados y probar distintas estrategias hasta encontrar la correcta fortalece el razonamiento lógico y la capacidad para analizar situaciones antes de tomar una decisión. Aprender a tolerar la frustración cuando una pieza no encaja también forma parte del proceso.

El pensamiento espacial que se entrena con estos juegos está directamente vinculado con el aprendizaje de disciplinas como la matemática , la ingeniería , la arquitectura y las ciencias .

Por otro lado, los especialistas destacan que, además del pensamiento espacial, los rompecabezas ayudan a desarrollar otras habilidades importantes como mejorar la concentración y la atención , estimular la memoria visual y favorecer la coordinación entre las manos y la vista.

También incentivan la paciencia y la perseverancia , potencian la creatividad al buscar diferentes formas de resolver un desafío y promueven el trabajo en equipo cuando se arman junto a otras personas.

Fuente: TN