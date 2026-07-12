Un cura electrificó el portón de su casa y un nene que fue a buscar recibió una descarga: podría ser condenado a 6 años de prisión

La Justicia de Paraná , en la provincia de Entre Ríos, avanzó con la causa penal que investiga al sacerdote César Schmidt , acusado de haber electrificado el perímetro de su casa, lo que le provocó lesiones gravísimas a Esteban Bogado , un chico de 12 años que intentó recuperar una pelota y se quedó pegado a la reja.

En las últimas horas, la fiscal Patricia Yedro dio por cerrada la investigación y solicitó la elevación a juicio por el delito de tentativa de homicidio . También adelantó que pedirá 6 años de prisión.

El hecho ocurrió el 7 de marzo en la casa de Schmidt, ubicada en calle Juan de Lamadrid 2100. Esteban, al intentar saltar el tapial para buscar su pelota, recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras severas y lo dejó internado en terapia intensiva .

Según la reconstrucción fiscal, el cura había instalado una conexión eléctrica precaria desde un tomacorriente hacia una malla metálica en el cerco de su propiedad.

El informe médico detalló que sufrió “heridas en la pierna izquierda, muslo, región inguinal, palma de la mano izquierda y zona temporal derecha”. Después de cuatro meses del hecho, Esteban se recupera en su casa .

La fiscalía y la querella, encabezada por Leopoldo Cappa , pedirán una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Schmidt.

El Ministerio Público Fiscal consideró como agravante la condición de sacerdote del imputado, y señaló que “su investidura implica una expectativa social de comportamiento ejemplar y protección hacia el prójimo” .

Por su parte, la defensa del cura buscará la absolución y anticipó que pedirá la inimputabilidad de Schmidt , aunque las pericias oficiales determinaron que comprende la criminalidad de sus actos.

El abogado querellante advirtió que, si la defensa avanza con ese planteo, podrían ampliar la responsabilidad al Arzobispado de la ciudad , debido a la falta de apoyo institucional a la familia de la víctima.

Por su parte, los informes de la empresa de energía ENERSA confirmaron que la conexión eléctrica era una instalación propia de la vivienda y no una falla de la red pública. “Se trata de una fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”, informó Análisis Digital .

Durante el proceso, Schmidt se abstuvo de declarar y permanece alojado en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor”. Ahora, será el juez de Garantías Eduardo Ruhl quien deberá decidir si la causa llega a debate oral.

Fuente: TN