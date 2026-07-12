La Matanza: dos ladrones chocaron mientras escapaban de la Policía y uno de ellos se quitó la vida antes de que lo detuvieran

Una persecución policial terminó con un vuelco, un detenido y un joven muerto en La Matanza. El principal sospechoso, un hombre de 22 años que tenía un pedido de captura por homicidio, había sido denunciado horas antes por su expareja, quien aseguró que la había amenazado de muerte con un cuchillo. Durante la fuga, él y su acompañante dispararon contra los policías antes de perder el control del auto.

El hecho comenzó cuando una joven de 26 años llamó al 911 para denunciar que su expareja, identificado como Lucas Ezequiel I., estaba durmiendo en su casa y la había amenazado de muerte . El hombre ya tenía una restricción de acercamiento vigente a raíz de una denuncia previa presentada por la misma mujer.

Cuando el caso llegó a la Fiscalía de Género de La Matanza, los investigadores advirtieron que el denunciado era el mismo hombre que tenía un pedido de captura activo por un homicidio agravado y una orden de prohibición de acercamiento.

Ante esa situación, el fiscal Claudio Fornaro ordenó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza realizar un allanamiento de urgencia en la vivienda de la víctima, ubicada sobre la calle Coraceros al 9300, en Villa del Pino.

Sin embargo, mientras los efectivos se dirigían al domicilio, se cruzaron con el sospechoso, que circulaba en un Chevrolet Corsa gris junto a otro joven. Según la investigación, en la esquina de Manzanares y Burela los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar contra los policías, lo que dio inicio a una persecución .

La fuga terminó pocos minutos después. En la intersección de Molina y Colastine, sobre la Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino, el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra una columna y el auto volcó.

Lucas Ezequiel quedó atrapado dentro del Corsa con una herida de bala en la pierna derecha. Su acompañante, Fernando Velázquez, de 19 años, murió tras dispararse en la cabeza luego del accidente. “Todo indica que se suicidó antes de ser detenido por la policía. Al ser esposado, el detenido llegó a decir que su compañero había dicho que ‘antes de ser atrapado por la policía prefería matarse’” , señalaron los investigadores.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad difundida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En las imágenes se observa cómo el Chevrolet Corsa circula a gran velocidad, se sube a la vereda e impacta contra un hierro ubicado en la esquina de un comercio. El registro marca las 16.20.

Los investigadores también determinaron que el Chevrolet Corsa había sido robado este martes por dos motochorros en jurisdicción de la comisaría 3.ª de Virrey del Pino.

Lucas Ezequiel era buscado por el homicidio de un vecino de La Matanza cometido a principios de este año. Según la investigación, la víctima lo había increpado por vender droga en el barrio. Además, estaba señalado como integrante de una red de comercialización de estupefacientes en los barrios Nicol y Esperanza, donde en los últimos tiempos se habían intensificado los conflictos territoriales.

De acuerdo con fuentes oficiales, tanto el detenido como su acompañante tenían extensos prontuarios y eran considerados “soldaditos” y “sicarios” vinculados al narcotráfico.

Tras el vuelco, el sospechoso fue trasladado fuera de peligro al Hospital Simplemente Evita, en González Catán, donde permanece internado mientras avanza la investigación.

Fuente: TN