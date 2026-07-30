TRIQUINOSIS: el brote de Madariaga y zona ya representa casi dos de cada tres casos confirmados de la provincia

MADARIAGA

El brote de triquinosis originado en General Madariaga, junto a distritos como Pinamar, Gesell y La Costa, continúa siendo el principal foco epidemiológico de la provincia de Buenos Aires.





De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, 212 personas fueron confirmadas con la enfermedad hasta el 22 de julio (Semana Epidemiológica 29), de las cuales 135 corresponden al brote que involucra a General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.





Esto significa que el 63,7% de todos los casos confirmados de triquinosis en la provincia pertenecen a ese único brote, una cifra que refleja la magnitud del episodio sanitario que tuvo como punto de partida una carnicería de General Madariaga, actualmente clausurada por disposición municipal y bajo investigación judicial.





Además, el informe oficial indica que dos personas permanecieron internadas a raíz de este brote durante la Semana Epidemiológica 25, mientras que el resto evolucionó de manera favorable tras recibir tratamiento.





La situación provincial también evidencia un crecimiento inédito de la enfermedad. Mientras que durante el mismo período de 2025 se habían confirmado apenas 46 casos, este año la cifra trepó a 212, lo que representa un incremento superior al 360% y más de cuatro veces y media la cantidad de contagios registrados un año atrás.





Del total de casos confirmados, 207 están asociados a cinco brotes activos, por lo que el episodio iniciado en General Madariaga constituye el de mayor impacto sanitario registrado este año en territorio bonaerense.





El foco que cambió la investigación





Como se informó en los últimos días, la investigación epidemiológica y judicial apunta a que el origen del brote estaría vinculado a la comercialización de productos contaminados vendidos en una carnicería de General Madariaga.

A partir de las primeras consultas médicas realizadas en el Hospital Municipal, el Municipio activó el protocolo sanitario, notificó a las autoridades provinciales y posteriormente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 8 de General Madariaga.





La causa, que inicialmente se investigaba como una infracción sanitaria, avanza ahora hacia un posible cambio de calificación penal. El fiscal Walter Mercuri analiza la incorporación de figuras más graves, teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas y la expansión del brote hacia distritos vecinos.





En paralelo, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre el principal investigado, entre ellas la prohibición de salida del país, mientras continúan las pericias sanitarias y bromatológicas.





Un brote que trascendió las fronteras de Madariaga





Los 135 casos confirmados corresponden a personas domiciliadas en General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, localidades donde se distribuyeron los productos presuntamente contaminados.





El Ministerio de Salud recordó que la triquinosis se transmite por el consumo de carne de cerdo o derivados cárnicos crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas del parásito Trichinella.





Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolores musculares intensos, edema facial, inflamación alrededor de los ojos y trastornos digestivos.





Continúan las medidas sanitarias





Mientras avanza la investigación penal, el Ministerio de Salud bonaerense, las regiones sanitarias, Bromatología y el Ministerio de Desarrollo Agrario mantienen las tareas de control del foco.





Las personas expuestas recibieron tratamiento antiparasitario con albendazol o mebendazol y continúan los estudios epidemiológicos para detectar nuevos casos.





En tanto, desde el Municipio de General Madariaga reiteraron el pedido a la comunidad de no adquirir embutidos o chacinados sin identificación ni control bromatológico, al tiempo que continúan las inspecciones y los controles sobre comercios elaboradores.





Con 135 de los 212 casos confirmados en toda la provincia, el brote iniciado en General Madariaga concentra casi dos de cada tres contagios bonaerenses, consolidándose como el episodio de triquinosis más importante registrado este año en Buenos Aires.