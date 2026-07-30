El gran jurado está sesionado en Miami, pero hoy no habría testigos por el caso AFA

MIAMI.- Desde las 9 de la mañana (las 11 de la Argentina), los miembros del gran jurado de Miami están reunidos en el séptimo piso del edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad. LA NACION pudo confirmar que hasta ahora no se presentaron testigos para declarar sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que es improbable que eso ocurra durante la jornada de hoy.

Luego de filtrarse una citación para este jueves, había trascendido que la audiencia iba a ser reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.

Las versiones apuntaban a que ese testigo, que siempre se mantuvo en secreto, podría ser el responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen . “Estoy en Buenos Aires”, respondió esta mañana, casi a la misma hora que comenzaba la audiencia en Miami, ante una consulta de LA NACION .

Desde la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , en tanto, difundieron que Petersen encabezará este viernes un evento en el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day” , organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, dice el comunicado de prensa.

Según versiones que circularon durante los últimos días, abogados de Petersen se habrían contactado con la fiscalía de Miami y acordado reprogramar la audiencia de este jueves para preservar la reserva del expediente.

De confirmarse eso, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal y el contenido de su testimonio luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.

LA NACION supo que en la audiencia de hoy no está presente el fiscal Michael Berger , a cargo del caso AFA, lo que diluye las chances de que sea parte de la agenda del gran jurado de este jueves.

La citación revelada hace una semana por Infobae, de cualquier manera, confirma que hay un proceso en marcha en Miami . La pesquisa procura determinar el destino de los fondos que recaudó desde 2021 la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y Erica Gilette, elegida por la AFA para administrar el dinero proveniente de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), además de ingresos por partidos amistosos y premios deportivos de la FIFA y la Conmebol.

Entre otras figuras, los investigadores analizan la posible existencia de maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico (“ wire fraud ”), conspiración u otros delitos federales, aunque hasta el momento no se formularon imputaciones penales.

La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida detalló que el testigo debería presentarse con toda la documentación que posea sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero , además de otros documentos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos.

Lucero aparece mencionado en la investigación local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como uno de los integrantes de la sociedad utilizada para adquirir una mansión en Pilar, extremo que también forma parte de la pesquisa.

Fuente: La Nación