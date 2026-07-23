Tras recibir la prisión domiciliaria, habló la tiktoker acusada de vender drogas en boliches del conurbano: “Soy inocente”

Macarena Distefano , la tiktoker acusada de vender drogas en boliches de la zona oeste del conurbano bonaerense, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y, tras salir de la cárcel, publicó un descargo en sus redes sociales en el que negó las acusaciones en su contra.

“Jamás elegí la mentira porque no está en mí. La situación por la que estoy pasando es muy fuerte, es totalmente injusta. La verdad es que soy inocente y nada de lo que se dijo es verdad ”, expresó la influencer en un video que compartió en TikTok con sus seguidores.

Distefano, de 30 años, aseguró que pensó mucho antes de grabar el mensaje y explicó que no puede referirse a algunos aspectos de la causa por las restricciones judiciales. “La verdad es que no me siento lista, preparada. Estoy muy asustada. Pensé mucho en hacer este video antes. Hay muchas cosas que no puedo hablar porque no puedo obstruir a la Justicia ”, sostuvo.

Durante la grabación, la joven mostró una agenda en la que había escrito reflexiones durante los días previos a recuperar la libertad. “Estoy muy orgullosa de lo que soy y de lo que viví. Me veo al espejo y veo a una simple nena que todavía está intentando sanar. No siempre podemos con todo y hay que aprender a dejarse ayudar y acompañar”, leyó.

La acusada también se refirió al impacto que tuvo la exposición pública del caso y cuestionó a quienes hablaron sobre ella. “Me da mucho miedo la libertad con la que se sientan a hablar en programas a arruinarle la vida y la moral a una persona. A arruinar una familia ”, afirmó.

En ese sentido, defendió a sus familiares y sostuvo que atraviesan un momento difícil. “Mi familia es sana al 100%. Mis abuelos no te dejan sin pagar una boleta de luz. No les puedo explicar el dolor que ellos pasaron ”, dijo.

Sobre el allanamiento realizado en su departamento, donde los investigadores secuestraron siete gramos de tusi (cocaína rosa), Distefano reconoció el procedimiento pero negó que la droga tuviera relación con una actividad de venta. “Si es verdad que me allanaron mi casa y encontraron siete gramos, que para una persona que consume saben que siete gramos no es nada”, afirmó.

La influencer también aseguró que no puede dar mayores detalles del expediente, aunque prometió que eventualmente podrá contar su versión. “No puedo ponerme a explicarles en detalle, quizás algún día sí. Estoy agradecida con las personas que me conocen hace mucho y salieron a defenderme. Hace 10 años trabajo con las redes y si hay algo que me caracteriza es la transparencia ”, sostuvo.

Al cerrar el video, agradeció el apoyo de su familia y sus allegados. “Les juro por la vida de mis abuelos que estoy diciendo la verdad”, remarcó. Y agregó: “No puedo creer con el amor que me sostuvieron. Estoy muy orgullosa de la gente que me rodea y le agradezco a Dios por abrirme los ojos a los golpes”.

La investigación continúa en manos del Juzgado Federal N°2 de Morón y la Fiscalía Federal de Hurlingham. Distefano había sido detenida tras un operativo de Gendarmería durante una causa que la acusa de integrar una red dedicada a la distribución de drogas en discotecas de la zona oeste.

Fuente: TN