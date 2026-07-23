Investigan la muerte de un enfermero hallado sin vida en el HIGA: encontraron una jeringa clavada en su abdomen

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La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del miércoles en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. La causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió.





El hallazgo se produjo alrededor de las 22:40 en el sector de shock room del hospital, cuando una compañera de trabajo encontró al enfermero tendido en el piso. De acuerdo con las primeras actuaciones, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, aunque los investigadores observaron una jeringa clavada en la zona del abdomen y dos puntas de ampollas en el lugar.





Tras constatar el fallecimiento, intervino personal policial del Destacamento HIGA y la fiscal Romina Díaz, quien ordenó preservar la escena y dispuso la realización de pericias por parte de Policía Científica, además de la correspondiente autopsia.





En el marco de la investigación, una de las testigos declaró que el enfermero solía inyectarse sustancias durante su jornada laboral. Sin embargo, esa versión deberá ser corroborada mediante pericias toxicológicas y otros testimonios antes de ser incorporada como una conclusión de la causa.





Los investigadores también deberán establecer qué sustancia contenía la jeringa hallada en el cuerpo y si existe relación entre ese elemento y el fallecimiento.





El caso generó fuerte conmoción en Mar del Plata y recordó la investigación iniciada meses atrás tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad de Buenos Aires, expediente que derivó en una causa por el presunto desvío de medicamentos anestésicos del Hospital Italiano. No obstante, las circunstancias de ambos casos son diferentes y, hasta el momento, en el hecho ocurrido en el HIGA no existe una hipótesis oficial sobre las causas del deceso.





Las conclusiones de la autopsia y de los estudios toxicológicos serán determinantes para establecer si la muerte fue consecuencia de una intoxicación, una sobredosis o cualquier otra causa, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.