MADARIAGA: Demoraron a cuatro hombres que ingresaron a robar a un corralón en reiteradas oportunidades en pocas horas

MADARIAGA

Personal de la Estación de Policía Comunal y de la Secretaría de Seguridad de General Madariaga logró esclarecer una serie de robos ocurridos en un corralón cerrado ubicado sobre calle Avellaneda al 500, donde delincuentes ingresaron en tres oportunidades durante la misma jornada. Como resultado del operativo fueron aprehendidos cuatro hombres y se recuperaron los elementos sustraídos.





Según la investigación, el inmueble fue blanco de tres ingresos consecutivos: el primero durante la madrugada, el segundo alrededor del mediodía y el tercero cerca de las 15 horas, momento en el que la Policía logró sorprender y detener a los autores mientras intentaban volver a ingresar al predio.





La intervención comenzó tras la denuncia de la propietaria, quien fue alertada por un vecino luego de observar a dos personas escalar el portón de acceso. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en una puerta y el faltante de griferías y caños de bronce.





Con las características aportadas, se montó un operativo de búsqueda que permitió interceptar a dos sospechosos en la intersección de Catamarca y calle 2. En su poder transportaban una bolsa con griferías y caños, por lo que fueron aprehendidos en el lugar.





Los detenidos fueron identificados como Esteban Gómez, quien días atrás había sido aprehendido por el robo de una garrafa, y Franco Molina, quien también registra antecedentes.





En paralelo, durante recorridas preventivas, efectivos policiales observaron a otros dos hombres salir corriendo del mismo predio con una mochila. Tras una breve persecución fueron reducidos e identificados como Román Salinas y Javier Reineck. Entre sus pertenencias llevaban canillas, cables, herramientas y focos de luz que luego fueron reconocidos por la damnificada como parte de los elementos robados.





La totalidad de los objetos recuperados fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.





La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de General Madariaga, que continúa con la investigación para determinar si los cuatro aprehendidos participaron en los tres robos registrados en pocas horas en el mismo establecimiento.