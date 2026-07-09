Tras el Tedeum, Milei reunió a sus ministros y les anticipó los primeros trazos de la reforma del Banco Central

Luego de que participara del Tedeum por el 210° aniversario del Día de la Independencia, que se realizó en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió a sus ministros y les anticipó los primeros trazos de la reforma que prepara para el Banco Central, uno de los proyectos prioritarios que fijó para la nueva etapa de su administración.

El encuentro se realizó en la Casa Rosada y fue el primero con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el cargo que asumió hace diez días.

Santilli reemplazó en ese puesto a Manuel Adorni , quien fue corrido tras el escándalo por sus bienes y un pronunciado desgaste político que llevaba casi cuatro meses.

En el encuentro, el mandatario abordó el tema de la reforma de la carta orgánica del BCRA, que se encuentra en preparación por parte del Ejecutivo y detalló que se trabaja en la finalización del texto del anteproyecto.

El anuncio oficial está previsto para las próximas semanas, cuando esté concluido y listo para ser enviado al Congreso.

Será recién entonces cuando el mandatario dé más precisiones sobre el tema, con los alcances y objetivos que prevé.

La semana pasada, en una reunión con legisladores de LLA, Milei había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad monetaria y financiera.

La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, el think tank libertario, es quitarle al Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.

La cumbre con legisladores de LLA en la Casa Rosada fue uno de los primeros intentos que hizo el Presidente para dejar atrás el caso Adorni, que sumió al Gobierno en cuatro meses de un empantanamiento. Es más, el Gabinete cerró filas detrás de la designación de Santilli como nuevo ministro coordinador, tras el hastío por las polémicas que protagonizó Adorni. “Es oxígeno” y “un upgrade ”, son algunas de las frases que se dicen en referencia al cambio en la jefatura de Gabinete.

Del encuentro de este jueves en Balcarce 50 participaron el jefe del Estado, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Sandra Pettovello (Capital Humano); Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Luis “Toto” Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); y Carlos Presti (Defensa).

Todos ellos habían ido a la Catedral para escuchar la homilía del arzobispo monseñor Jorge García Cuerva , pidió unidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción” para volverse ricos.

También concurrieron a la reunión de Gabinete el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , y el titular del Banco Central, Santiago Bausili . Además, participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero Adrián Ravier; el titular de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal .

La cumbre se extendió durante más de una hora. Después del Tedeum, Milei volvió a mostrarse con Caputo y su hermana, referentes de la interna libertaria. En un gesto componedor, el Presidente se exhibió con la mayoría de sus ministros ante los ciudadanos que se habían acercado a la Plaza de Mayo para participar de los festejos por el 210° aniversario del Día de la Independencia. Por caso, abrazó a Santilli, Caputo y Karina Milei. También lo hizo con Bullrich, quien marcó diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y el manejo del pliego que nomina a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

La voluntad del Gobierno de reformar la carta orgánica del BCRA logró un apoyo fundamental de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del BCRA. Dicha reforma reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo , clarificaría su mandato, mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno", señaló Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION .

“Es importante mitigar estas vulnerabilidades en la Argentina. Todos estos esfuerzos, incluida la reforma de la carta orgánica, tienen como objetivo favorecer una reducción sostenida de la inflación , contribuyendo así a consolidar ese descenso, lo cual constituye, sin duda, una prioridad clave", agregó Kozack.

Fuente: La Nación