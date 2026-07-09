Jorge Macri le respondió al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre el partido Argentina-Egipto

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , se refirió este jueves a las declaraciones del alcalde de Nueva York , Zohran Mamdani , quien había afirmado que “a Egipto le robaron” en el partido frente a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El funcionario porteño se refirió al tema durante el acto de izamiento de la bandera nacional que encabezó en Plaza de Mayo .

“Le diría al alcalde de Nueva York, Mamdani, que no se meta con la selección argentina: ¡con los muchachos no! ; y casi que, cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa’ allá, bobo! ’. Mamdani es alguien que no entiende lo que pasa en el mundo”, declaró en el evento por el 9 de Julio .

Fue así que hizo alusión a un fragmento de un discurso de Zohran Mamdani sobre el transporte público de su ciudad, cuando el alcalde asoció el arbitraje del francés en el encuentro en contra Egipto con distintos ejemplos de la vida cotidiana de los neoyorquinos .

“ Para cuando llegue fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento . Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer ”, dijo entonces el neoyorquino.

Luego, ante las repreguntas de los periodistas que se encontraban allí, Mamdani ratificó su postura: “Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...” , afirmó en tono de broma.

Ya por fuera de la polémica generada a partir de las declaraciones de Mamdani, el jefe de Gobierno habló sobre los detalles del protocolo de seguridad de cara al próximo partido de la selección.

“Habrá un operativo como lo hubo siempre, y todos los que vengan a disfrutar en paz lo pueden hacer como siempre, pero el que agrede a otros o al patrimonio público , que es de todos, va a ser detenido por la Policía de la Ciudad ”, advirtió el mandatario porteño.

En esa misma línea, explicó que las autoridades van a trabajar para mantener el orden en los lugares donde se junten los hinchas y que la policía va a detener a cualquiera que “cause disturbios”.

“Nuestra responsabilidad es garantizar la posibilidad de disfrutar a la gente de bien . En todo lugar donde no se respeten la ley, las normas y los códigos, se hará respetar y cumplir la ley”, concluyó el jefe de Gobierno.

El principal punto de encuentro oficial para los hinchas que deseen seguir los partidos de la Selección en pantalla gigante es el Buenos Aires Fan Fest , ubicado en la Plaza Seeber (avenida del Libertador y avenida Sarmiento, Palermo).

Este espacio, impulsado por el gobierno de la Ciudad, funciona de forma gratuita entre las 12 y las 20 horas —con horarios extendidos los días de partido— y cuenta con un despliegue de seguridad especial, puestos gastronómicos y actividades recreativas.

Fuente: La Nación