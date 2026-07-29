Tragedia en las cataratas del Iguazú: quién era el turista neerlandés que murió en un paseo y el video que muestra cómo quedó la lancha

Mark Lensink tenía 26 años y era neerlandés. Esos son, por ahora, los datos personales que pudieron ser confirmados públicamente sobre el turista que murió el martes durante una excursión en lancha por las Cataratas del Iguazú.

El turista era originario del municipio de Rijssen-Holten, en la provincia de Overijssel. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos confirmó la noticia. La lancha volcó en cercanías de las cascadas del lado brasileño.

"Estamos brindando asistencia consular durante este trágico momento", declaró esa fuente, según publicó el diario neerlandés De Telegraaf. Por motivos de privacidad, detallan, el ministerio no facilitará más información sobre la víctima ni sobre las demás personas que viajaban a bordo.

Según el diario brasileño O Globo, había ocho personas en la embarcación: dos miembros de la tripulación y seis turistas neerlandeses. Al parecer, el grupo estaba formado por una familia con dos hijas y sus amigos. Trascendió que Mark era la pareja de una de las chicas.

La empresa Macuco Safari, que se encarga de organizar excursiones y les permite en este caso a los turistas acercarse a las Cataratas de Iguazú, permanecerá cerrada por orden judicial , para permitir la realización de pericias y la recolección de pruebas.

No trascendieron los motivos del incidente, pero el capitán Uanderson Simonin Laureano Da Silva no descartó que el vuelco haya sido producto del gran volumen de agua que se escurre por el cañón del río Iguazú debido a intensas lluvias en las altas cuencas.

El clima extremo no da respiro en Brasil y el noreste de la Argentina. Este martes se volvió a detectar una histórica crecida en el Río Iguazú. En las últimas horas, un tornado pasó por el noroeste de Río Grande do Sul, en Brasil, a menos de 70 kilómetros de la frontera con Misiones, que generó tormentas severas.

Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias de alertas amarilla y naranja en la zona porque el mal tiempo continuará allí este miércoles.

El jueves pasado, la empresa concesionaria de los servicios del Parque Nacional decidió cerrar la pasarela que conduce a Garganta del Diablo, el más espectacular de los 275 saltos que forman las Cataratas del Iguazú, por esa crecida desmedida.

El incidente en el que murió Mark ocurrió alrededor de las 12.20. En el momento, todos fueron rescatados, aunque el joven se encontraba en grave estado, con signos de ahogamiento. Sufrió un paro cardiorespiratorio pese a haber recibió maniobras de reanimación en el lugar y haber sido trasladado al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, donde finalmente murió.

Además de Mark, un hombre de 49 años quedó internado en observación y su esposa, de 48, sufrió una fractura en un pie. Otros turistas fueron atendidos en el lugar y pudieron regresar con sus familiares.

La Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación y deberá establecer si hubo fallas humanas, técnicas o factores ambientales. También interviene la Policía Civil brasileña.

El accidente se produjo, además, en una semana en la que el río Iguazú presentaba un caudal extraordinariamente elevado.

Registraba un volumen de agua muy superior al habitual. El día anterior a la muerte del neerlandés, desde Parque Nacional Iguazú habían informado un caudal de unos 6.500 metros cúbicos por segundo , mientras que durante los días previos había llegado a superar los 8.500 debido a las intensas lluvias en la región.

Ese aumento había obligado a mantener cerrado durante varios días el circuito de la Garganta del Diablo. Las excursiones náuticas también habían sido suspendidas temporalmente en algunos momentos de esa semana.

La investigación ahora deberá determinar qué ocurrió con la embarcación y cuáles fueron los factores que llevaron al vuelco.

El Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsable de la administración del parque brasileño, dispuso posteriormente la suspensión de Safari Macuco durante tres días.

Fuente: Clarín