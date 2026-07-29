El héroe de Cabo Verde, Vozinha, rompió en llanto tras firmar con Colo-Colo: Cobrará 50.000 dólares por mes

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El arquero Vozinha vivió un momento de profunda emoción al firmar su contrato con Colo-Colo de Chile, donde, según medios chilenos, percibirá un salario de 47 millones de pesos chilenos por mes, equivalentes a unos R$ 254 mil, con un vínculo de 18 meses.





De acuerdo con Radio ADN de Chile, se trata de uno de los sueldos más altos del fútbol chileno, aunque representa menos de la mitad de lo que cobra el experimentado Arturo Vidal, quien percibe cerca de R$ 616 mil mensuales.





Antes de llegar al conjunto chileno, Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, defendía los colores del GD Chaves de Portugal. A lo largo de su carrera también pasó por clubes como Gil Vicente y AEL Limassol, de Chipre.





El guardameta de 40 años fue una de las grandes figuras de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. Su destacada actuación fue clave para que el equipo africano lograra históricos empates frente a España y Argentina durante el tiempo reglamentario.





Con 90 partidos internacionales, Vozinha es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Cabo Verde. Su nombre es un homenaje al exlateral brasileño Josimar Pereira, figura de Brasil en el Mundial de 1986.