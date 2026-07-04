Top 14 de URBA: Belgrano aplastó a SIC, Newman volvió a ganar y Alumni goleó a CUBA

Este sábado, Belgrano Athletic dio el golpe de la 14ª fecha del Top 14 de la URBA al derrotar por 58-40 a SIC en un partido de alto vuelo ofensivo y cargado de emociones. En una jornada con varios resultados resonantes, Newman cumplió con su parte al vencer por 36-23 a Buenos Aires Cricket & Rugby y quedó bien posicionado para sostener el liderazgo del campeonato, mientras Alumni goleó a CUBA por 66-31 y ratificó su buen momento.

Belgrano consiguió uno de los triunfos más resonantes de la temporada al derrotar a SIC en Virrey del Pino. El conjunto marrón reaccionó después de un comienzo adverso, en el que llegó a estar 19-3 abajo, y cambió por completo el desarrollo a partir del dominio en el contacto. Desde allí llevó el juego al campo rival, impuso su intensidad y construyó una victoria tan amplia como justificada frente a uno de los protagonistas del campeonato. En el segundo tiempo, el equipo local profundizó esa superioridad. Con mayor seguridad para mover la pelota hacia los espacios y una ofensiva que encontró variantes para lastimar, apoyó tries de diferentes características y terminó por desbordar a un San Isidro Club que intentó reaccionar, pero nunca consiguió volver a ponerse en partido. El triunfo, además, le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida frente al conjunto de Boulogne en el comienzo del torneo y confirmar el crecimiento que viene mostrando fecha tras fecha.

Alumni volvió a exhibir todo su poder ofensivo y goleó a CUBA para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Top 14. El conjunto de Tortuguitas fue ampliamente superior durante gran parte de la tarde y no dejó margen para la reacción de un rival que hace varias fechas perdió terreno en la tabla. La victoria también tuvo el valor agregado del regreso de dos jugadores que reforzaron el plantel tras su participación en Pampas. Santiago Pernas , que había reaparecido la semana pasada, apoyó dos tries, mientras que Tobías Wade también volvió a jugar y se anotó entre los protagonistas con una conquista. Con ese aporte, Alumni reafirmó su candidatura y continúa al acecho de los puestos de semifinales.

Newman volvió a demostrar por qué lidera el campeonato. El campeón construyó la diferencia en el primer tiempo, administró la ventaja durante buena parte del complemento y, cuando Buenos Aires amenazó con ponerse en partido, encontró el try decisivo en el cierre para sellar el 36-23 y sumar un valioso punto bonus que lo consolida en la cima del URBA Top 14.

Regatas dominó el encuentro de principio a fin y no dejó margen para la sorpresa de Los Matreros. Con un ataque muy efectivo y un ritmo que sostuvo durante los 80 minutos, el conjunto de Bella Vista construyó una goleada contundente por 61-7. Beltrán Landívar fue la gran figura con cuatro tries, mientras que José de la Torre aportó una actuación casi perfecta con el pie.

CASI resolvió el partido en la segunda mitad y mantuvo su lugar entre los protagonistas del campeonato. Después de un primer tiempo parejo, La Academia elevó la intensidad, aprovechó las infracciones de Champagnat y apoyó cinco tries en el complemento para construir un claro 47-30 que lo mantiene firme en la pelea por los primeros puestos.

La Plata consiguió uno de los triunfos más importantes, el segundo consecutivo, de la jornada al imponerse como visitante frente a Atlético del Rosario. Después de un primer tiempo cambiante, en el que ambos alternaron el dominio del marcador, el conjunto platense aprovechó las superioridades numéricas que generaron las tarjetas del local y terminó inclinando el partido a su favor para llevarse un valioso 41-25 de Plaza Jewell.

En Barrio Obrero, Los Tilos consiguió un triunfo de mucho peso frente a Hindú en uno de los partidos más entretenidos de la fecha. Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo platense logró despegarse en el complemento gracias a su eficacia ofensiva y, aunque la visita reaccionó en varios pasajes, sostuvo la ventaja con una defensa sólida para cerrar el encuentro 40-32.

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

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Fuente: La Nación