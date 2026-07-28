Terremoto en Japón: al menos 50 heridos, edificios derrumbados y miles de hogares sin luz

TOKIO.- Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en el suroeste de Japón tras un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la isla de Kyushu. Además, más de 45.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras las autoridades evaluaban el alcance de los daños.

El fenómeno también causó trastornos en el transporte, y propició órdenes de evacuación y alertas por réplicas.

El sismo se registró a las 16.27 (hora japonesa) y alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo , una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona.

La cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron. En cuatro de ellos había personas atrapadas , según el mismo medio.

⚠️ JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake. Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto. 地震 - Uki - Earthquake - JMA - Sismo pic.twitter.com/gHLo7eSjoH

En tanto, “varias personas” quedaron atrapadas en un centro comercial luego de que un piso se desplomara y se produjera una explosión , informó la televisión NHK . La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto , sin que se informara de daños o víctimas.

La cadena NHK , citando fuentes policiales, informó posteriormente que no se había podido contactar con entre 20 y 30 empleados del centro comercial, mientras que cuatro personas, todas conscientes, habían sido trasladadas al hospital.

Según los informes, unas 200 personas habían evacuado previamente hasta su estacionamiento, publicó Japan Times .

La primera ministra, Sanae Takaichi , había indicado que el terremoto dejó “varias personas heridas”. “En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios. Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, agregó.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

La agencia meteorológica lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad .

Unos 45.060 hogares e instalaciones están sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

La cadena NHK mostró varios edificios en llamas o derrumbados, grandes grietas a lo largo de las carreteras —incluida una autopista elevada— y un tren de mercancías descarrilado. Se ordenó a más de 150.000 personas que se dirigieran a centros de evacuación.

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló por su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio de Defensa dijo que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Empresas como Sony y TSMC, ​el mayor fabricante de chips por encargo del mundo, tienen ‌plantas en la zona del sismo . Un portavoz de ​Sony dijo que la firma ​estaba evaluando la situación. TSMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”, declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto , donde se produjo la sacudida.

“Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba”, añadió.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año. La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9 ocurrido en 2011 , que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima .

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio. Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.

Fuente: La Nación