Dibu Martínez quedó enterrado en el barro, un vecino lo ayudó y se llevó un regalo especial

Emiliano Martínez , junto a su hermano Alejandro , quedaron varados en un sendero barroso camino a Sierra de los Padres . Las camionetas de ambos quedaron atrapadas y requirieron ayuda para poder desenterrarlas y así continuar su recorrido por la zona.

Fue ahí donde aparecieron Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro como actores de reparto de una historia soñada para ellos, quienes hicieron todo lo posible para ayudar al arquero campeón del mundo .

En un posteo que se publicó en la cuenta de Instagram @info7600mdp , se observa a Leonardo, junto a un grupo de vecinos, con sogas y tirantes para poder rescatar las dos camionetas del Dibu y su hermano que quedaron atascadas por la gran cantidad de barro que se acumuló debido a las persistentes lluvias que se sucedieron en los últimos días en Mar del Plata y alrededores .

Videos y fotos dan prueba del auxilio que le otorgaron los presentes al arquero marplatense, quien se encuentra de visita a su ciudad tras la disputa del Mundial. A pesar de este percance, Martínez recibió la ayuda desinteresada de los vecinos, quienes encararon la ardua tarea de sacar las dos camionetas del barro para que puedan continuar camino.

“ Aunque ustedes no lo crean estamos rescatando las camionetas del Dibu y el hermano ”, destaca Albarracín en un video donde sujeta una cuerda en ambos vehículos.

“Nosotros no queríamos invadir de ninguna manera, pero le preguntamos qué le había pasado, nos contó y nos pidió si no teníamos un cuchillo porque no podían desatar los nudos de las lingas. Yo tenía una navaja y enseguida me tiré al suelo para intentar desatarlos. La verdad es que quiero resaltar la calidad humana del Dibu. Una persona extraordinaria ”, destacó, luego, Albarracín en diálogo con el medio marplatense La Capital .

Una vez que el trabajo culminó y que los presentes se llevarán un autógrafo o un recuerdo visual del futbolista del Aston Villa , el propio Dibu llamó a Leandro y le obsequió el camperón de la selección argentina que llevaba puesto, lo que significó un mimo al alma para este ciudadano que no caía de haber vivido esta situación.

En un trabajo mancomunado, del que participaron gran parte de la familia de Albarracín, quienes sumaron elementos como una pala, una linga y hasta un tractor para una tarea de la que se requirió fuerza y conocimiento para no romper ninguno de los dos vehículos, el protagonista de esta historia destacó el gesto humano del arquero , quien charló con los presentes y les regaló una anécdota que jamás olvidarán.

“Antes de subirse a la camioneta nos agradeció de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Justo él, que nos dio tantas alegrías a los argentinos, nos agradecía a nosotros ”, destacó el hombre que vivió un día de ensueño al ver a su ídolo de cerca.

Martínez, junto a su esposa Mandinha y sus dos hijos, Santi y Ava , se encuentran en Mar del Plata pasando unos días de descanso tras la disputa de la Copa del Mundo. A la espera de lo que suceda con su futuro profesional -Juventus demostró interés en contratarlo-, el arquero de 33 años retornará a Inglaterra en los próximos días.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación