“¿Te gusta filmarnos cuando perdemos?“: fue al Obelisco a grabar los festejos por la Selección y sufrió una feroz golpiza

Ya transcurría la noche del domingo y el Obelisco porteño era el epicentro de los festejos - y algunos incidentes - en la ciudad de Buenos Aires por el subcampeonato que la selección argentina obtuvo en el Mundial 2026, luego de perder la gran final ante España.

En ese contexto, el youtuber brasileño Erick Lemos , conocido en las redes por su canal “Uber sin límites”, en el cual suele compartir viajes a puntos extremos de la ciudad de San Pablo, realizaba un vivo por las calles del barrio de San Nicolás luego de asistir a la multitudinaria celebración. En medio de su recorrido, el joven sufrió un feroz ataque por parte de cuatro personas que enfurecieron cuando pensaron que la víctima los filmaba a ellos.

De visita en Buenos Aires, Lemos no quiso perderse la oportunidad de compartir con sus más de 86 mil suscriptores la fiesta que miles de hinchas argentinos montaron alrededor del histórico monumento, a pesar de que el equipo nacional había sido derrotado en el partido decisivo.

Así, salió con su cámara, participó de la celebración, entrevistó a distintas personas que habían asistido al lugar y tomó registro de una jornada especial para todos los argentinos.

Si bien existe una marcada rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil, Lemos transmitió en directo durante más de tres horas y no tuvo ningún inconveniente. Sin embargo, todo cambió cuando ya se retiraba hacia el hotel donde se hospedaba.

Mientras caminaba por una calle aledaña al Obelisco, los ocupantes de una camioneta utilitaria color blanca que se encontraba estacionada se mostraron molestos con Lemos y su cámara. “ ¿Amigo, te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me filmás? “, indagó el hombre que estaba sentado en el asiento del acompañante.

Con las dificultades del idioma mediante, Lemos respondió que no los estaba filmando a ellos, sino que se dedicaba a registrar la soledad de la calle en medio de la noche porteña.

Pero la respuesta del youtuber no convenció a los violentos, que se pusieron aún más irascibles cuando, sin querer, Lemos filmó sus rostros con la cámara de su teléfono móvil.

Segundos después, se desató el caos: Lemos, que ya se estaba alejando del lugar, fue increpado por al menos cuatro personas. Lo golpearon, lo insultaron y lo corrieron a lo largo de varias cuadras para intentar que borrara la grabación.

“ ¡Borrá el video, borrá el video! ¿Te gusta filmar a los argentinos cuando perdemos? ¿Te gusta? “, le preguntaban con ironía los atacantes a Lemos, quien negaba las acusaciones y, mientras tanto, trataba de defenderse de la golpiza.

Al cabo de unos cinco minutos de tensión y desesperación, Lemos logró refugiarse de sus agresores y luego detuvo a un patrullero de la Policía de la Ciudad para realizar la denuncia.

Finalmente, la víctima debió presentarse este lunes en una dependencia policial del centro porteño, donde le tomaron su testimonio y fue sometido a un estudio forense para determinar la gravedad y el origen de las lesiones que sufrió en el rostro y otras partes del cuerpo.

“ Solo quería que supieran que estoy bien. Me alojé en un hotel y acabo de despertarme. Tengo que hacer algunas gestiones ahora, ¿vale? Quiero agradecerles todos los mensajes, absolutamente todoS,; muchísima gente deseándome fuerza. Muchas gracias, de todo corazón", dijo Lemos en un video que grabó desde la comisaría y compartió a través de Instagram Stories.

Fuente: Infobae