Brutal crimen en Córdoba: discutía con su pareja y su hijastro lo mató de una puñalada

Brígido Duarte Giménez, de 31 años y nacionalidad paraguaya, murió luego de recibir una puñalada en el abdomen durante una discusión familiar en la ciudad de Villa del Rosario, en Córdoba . El crimen ocurrió la noche del lunes, en la casa que compartía con su pareja y el hijo de la mujer.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó con una pelea de pareja que fue escuchada por una vecina, quien alertó a la Policía local tras escuchar gritos.

Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida. Un servicio de emergencias confirmó poco después su fallecimiento.

De acuerdo a lo que informó El Doce , en la casa convivían Duarte Giménez, su pareja, de 51 años, y Manuel Lozano, de 24, hijo de la mujer.

Horas más tarde, la Policía detuvo a Lozano como principal sospechoso del crimen. De acuerdo a lo que trascendió, el joven declaró que atacó a Duarte Giménez con un arma blanca para proteger a su madre y a sí mismo.

Las autoridades judiciales investigan ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el homicidio. El objetivo es reconstruir la secuencia completa de la pelea y definir la situación procesal del detenido.

Fuente: TN