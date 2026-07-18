Tapia vuelve fortalecido del Mundial para enfrentar las causas judiciales y pone en marcha el operativo “venganza”

Claudio “Chiqui” Tapia vivió cada triunfo en el Mundial como un desahogo. En su interior sabe que el éxito deportivo de la Scaloneta, más allá del resultado de mañana a la tarde frente a España, se convertirá en un salvavidas para su situación judicial . Al menos en el corto plazo. “Ganaron tiempo, pero la gente sabe que esto no es un logro de Tapia, es un logro de los jugadores y del cuerpo técnico”, se sincera alguien que conoce al dedillo el mundo judicial y tiene línea directa con la Casa Rosada.

El presidente de la AFA festejó los goles de la Selección siempre desde un palco. Y a medida que avanzaba el Mundial se entusiasmó con sketchs para el público de las redes sociales. Trató de imitar a Guillermo Francella, en inglés y en castellano, y hasta se coló en una entrevista a Messi con el famoso “secanucas”.

Ayer coronó esa campaña de blanqueo dándole la mano a Donald Trump . Fue en un evento oficial de la FIFA, pero sirvió para que el “tapismo” lo llene de elogios y se ilusione con una candidatura política, un viejo anhelo del presidente de la AFA. A la salida de ese evento, Tapia firmó autógrafos con argentinos. Una imagen impensada hasta hace poco tiempo.

El presidente de la AFA ya había buscado un acercamiento a Trump en diciembre, cuando arreciaban los problemas judiciales. En ese caso se tuvo que conformar con una foto en Mar-A-Lago, durante un homenaje a la figura pública conservadora Charlie Kirk.

¿Le alcanzará el triunfo de la Selección para blanquear su imagen en el ámbito local? ¿O en breve volverán los reclamos por los polémicos arbitrajes en el fútbol argentino?

Por estas horas, cerca de Tapia brota optimismo . Es el “Chiqui aura”. En su entorno están convencidos que las causas judiciales abiertas en Argentina mantendrán el mismo ritmo aletargado que hasta ahora. Tampoco tienen temor sobre las novedades que provienen de la Justicia estadounidense. LA NACION reveló que las investigaciones preliminares por las maniobras en torno a la empresa TourProdEnter comenzaron a activarse durante el desarrollo del Mundial.

Tres fiscales trabajan en silencio con la ayuda de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Solo avanzarán si tienen pruebas concretas. “Es un problema de Faroni, el dinero de la AFA llegó a donde tenía que llegar ”, dicen cerca de los jerarcas de la AFA.

LA NACION detectó un desvío de al menos US$ 57 millones a diez sociedades creadas por ciudadanos argentinos en Miami. Pero siguen apareciendo novedades. El diario Miami Herald reveló esta semana las transferencias entre TourProdEnter y la empresa uruguaya Stufer Corporation . Esa firma, a nombre de Teodoro Favergiotti, un ex socio comercial de Faroni, se radicó en Miami en octubre de 2022. Para hacerlo utilizó la dirección del mismo estudio contable que administra las sociedades del empresario y su mujer Erica Gillette.

En pleno Mundial, el ex ladero de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, fue contactado de manera oficial. “Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos. Esa misma fuente confirmó que el abogado no declaró ante los enviados de Estados Unidos, pese a los rumores.

Beacon es un actor clave en toda la trama. Conoce la maniobra desde su génesis: el armado de las sociedades en el exterior, el envío del dinero hasta Buenos Aires, y la entrega de bolsos con fajos de dólares a los dirigentes de la AFA. LA NACION reveló los videos grabados en su propio estudio jurídico, contando billetes. Si algún día habla, nada será igual.

Esta semana, los investigadores estadounidenses también habrían tomado contacto con uno de los principales auspiciantes de la AFA. El empresario había tomado una posición muy firme sobre el escándalo y luego ensayó una disculpa pública. Los detalles de esa declaración, vía zoom, se mantienen en estricta reserva.

El optimismo que desparrama Tapia se contagia. El empresario Javier Faroni, virtual dueño de la empresa TourProdEnter, que administró casi US$ 300 millones entre 2021 y 2025, estuvo presente en el partido contra Cabo Verde, en Miami, y luego en la semifinal contra Inglaterra.

A pocos metros de distancia, otra vez se mostró el secretario de Justicia, Santiago Viola. “Yo le avisé a Karina, está todo bien”, dijo por estas horas. Además de ser el segundo de Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Los jueces y fiscales que tienen contacto con las causas de la AFA también están atentos al resultado deportivo. Algunos incluso viajaron al Mundial. La fiscal Silvana Russi, que tiene a su cargo la denuncia por defraudación del empresario Guillermo Tofoni, llegó a postear una foto junto a su familia. “La borró justo a tiempo”, cuenta un abogado que vio el posteo en Instagram.

No es la única representante de la Justicia que pasó por el Mundial. El camarista Mariano Borinsky fue visto en la platea del estadio de Kansas. LA NACION intentó contactarlo pero no respondió el mensaje. Pocos días después de ese evento, junto a su colega Diego Barroetaveña, abrieron un recurso de queja para que se vuelva a tratar la competencia por la mansión de Pilar. Sorprendió por varios motivos. El mismo tribunal ya le había cedido esa decisión a la Cámara en lo Penal Económico . Barroetaveña no se excusó aunque hasta hace poco ejercía la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA.

El éxito deportivo de la Selección significará un ingreso significativo para las arcas de la AFA. Si sale campeón, desde Suiza llegará una transferencia de US$ 50 millones . A eso se sumará una explosión publicitaria. ¿Quién administrará esa fortuna? Faroni tiene contrato hasta 2030 por una decisión unipersonal de Tapia. Los jugadores de la Selección están atentos a esa dinámica. No quieren que se repita la experiencia de Qatar: en ese momento recibieron cheques en pesos y luego se enteraron que había un circuito paralelo de dólares.

En contraposición con la exposición de Tapia, el tesorero de la AFA no pidió permiso para ver la Copa del Mundo. Los dirigentes que hablan con ambos aseguran que cada uno trabaja para su propia supervivencia. La interna entre ambos se potenció con el avance de las causas judiciales. Lo único que los une es la sed de venganza.

En los próximos días se potenciarán los ataques contra periodistas y dirigentes políticos que denunciaron los manejos dentro de la AFA.

El operativo “venganza” ya se despliega en la Justicia, donde los jerarcas de la AFA obtuvieron una insólita medida cautelar que está bajo revisión, y en las redes sociales, con ataques sincronizados. El Gobierno juega hace tiempo al equilibrio . Los deseos de transparencia que exponía Javier Milei chocaron con la designación de Mahiques, a mano de su hermana. En los pasillos de la Casa Rosada por estas horas solo se hablaba del operativo de seguridad. Ya habrá tiempo para el resto.

Fuente: La Nación