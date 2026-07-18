El Gobierno retiró temporalmente de Plaza de Mayo las piedras que rinden homenaje a las víctimas del Covid-19

El Gobierno decidió retirar temporalmente de Plaza de Mayo las piedras que habían sido dispuestas en homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid-19 ante eventuales festejos por la final del Mundial 2026 que jugarán este domingo Argentina y España.

El traslado se realizó conjuntamente con el personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde Presidencia “se contactó a los familiares de las víctimas para informarles de esta situación” , informó este sábado la Casa Rosada.

El gobierno de Javier Milei manifestó que “la plaza de Mayo será un punto de encuentro de los hinchas luego de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo”, por lo que se decidió el resguardo en Casa Rosada de manera preventiva de las piedras emplazadas en Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas de la pandemia.

“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, aclaró el Poder Ejecutivo.

Las piedras están al pie del monumento a Manuel Belgrano desde 2021, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández anunció que utilizaría ese elemento para rendir homenaje a las víctimas del Covid-19.

Fue después de la llamada “Marcha de las Piedras”, una protesta en la que los familiares de víctimas depositaron rocas con la inscripción de los fallecidos.

El gobierno anunció el 17 de agosto de 2021 que las piedras dejadas en la Plaza de Mayo y frente a la quinta presidencial de Olivos en recuerdo a las víctimas de la pandemia serían recopiladas “adecuadamente” para “encarar la construcción de un espacio en su memoria” .

La movilización había tenido lugar en medio de la crisis política que atravesaba el gobierno del Frente de Todos tras el escándalo de las fotos del cumpleaños de la entonces primera dama Fabiola Yañez en medio de las restricciones por la pandemia.

Unos meses después, en octubre del mismo año, las piedras del homenaje volverían a quedar en el centro de una controversia después de que militantes peronistas pisaran las rocas y vandalizaran el altar en señal de rechazo a las protestas de la oposición.

Fue cuando militantes del Frente de Todos subieron al monumento para arrancar cualquier cartel que contuviera una crítica al gobierno. En esa faena, destruyeron y vandalizaron también retratos de las víctimas del Covid y fotos familiares. Y pisaron una y otra vez las piedras donde están grabados y pintados los nombres y fechas de las muertes de las víctimas del Covid-19.

Fuente: La Nación