Son españoles, viajaron por América y quieren vivir en la Argentina: “En la Patagonia tenemos playa y montaña, un combo perfecto”

Después de atravesar el continente de punta a punta en una furgoneta, conocer playas paradisíacas, selvas, desiertos y montañas, Marina y Abraham llegaron a la conclusión de que el lugar donde quieren echar raíces está en la Argentina .

Los creadores del canal de YouTube Nomad Expedition , que reúne a más de 300 mil seguidores, ya decidieron cuál será su próximo destino cuando termine su aventura: volver al país para instalarse en la Patagonia.

La pareja española lleva más de cinco años viviendo sobre ruedas . A bordo de su furgoneta, bautizada “Nomadeta”, recorrieron América compartiendo cada etapa de su viaje en las redes sociales . Pero el vínculo con la Argentina va mucho más allá de un simple destino turístico.

Mate en mano, asados con amigos, camisetas de la Selección, expresiones argentinas incorporadas al vocabulario e incluso un tatuaje con la palabra “Argentina” forman parte de una relación que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo.

Tanto es así que durante el Mundial de Qatar alentaron abiertamente a la Selección argentina y, cuando España ganó la final, eligieron no mostrar grandes festejos en sus redes sociales para evitar generar conflictos con la enorme comunidad de seguidores argentinos que los acompaña desde hace años y por la que, aseguran, sienten un enorme cariño.

Su historia con el país comenzó incluso antes del viaje. Abraham visita Argentina desde hace 13 años, especialmente Santo Tomé, en Santa Fe, donde hizo grandes amistades.

“Nuestra relación con Argentina es de hace muchísimo tiempo. Abraham va desde el 2013, más precisamente a Santo Tomé, en Santa Fe”, contó Marina en uno de sus últimos videos.

La aventura continental comenzó oficialmente en 2021 . Para arrancarla compraron una camioneta completamente equipada en la Argentina. El plan original era iniciar el recorrido desde Ushuaia , pero las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus les impidieron llegar al extremo sur del país.

Por eso emprendieron el viaje desde otro punto del continente y, tras recorrer toda América hasta Alaska, ahora quieren completar la travesía.

“Tenemos muchísimas ganas de volver. La idea es cerrar el ciclo en Ushuaia. Nuestro viaje comenzó en 2021 y las fronteras estaban cerradas. No podíamos entrar ni salir. Recorrimos la Argentina, pero nunca pudimos llegar”, explicó Marina.

Para concretarlo, enviarán la “Nomadeta” en barco desde Miami hasta Sudamérica y volverán a iniciar una nueva etapa de su aventura.

Más allá de completar el recorrido pendiente, el verdadero objetivo es otro: encontrar el lugar donde construir una nueva vida .

“ Nosotros queremos volver a Sudamérica para buscar un sitio para hacer base. Soñamos con tener nuestra casita y nuestra cafetería. Soñamos con la Patagonia, donde se viven las cuatro estaciones marcadas. Son planes en el aire, pero el plan es ir a Argentina”, afirmó Marina.

“Muchos nos preguntan por qué Argentina y no Europa. Esto es una cuestión de gustos y de subjetividades. Nos encanta Sudamérica, nos sentimos como en casa y son fases de la vida en las que nos apetece hacer eso ”, sostuvo.

Mientras buscan ese lugar definitivo, todavía no saben qué van a hacer con la furgoneta.

“No sabemos si vamos a vender la furgoneta. Ahora es nuestro hogar y es lo único que tenemos en este momento. También nos sirve para movernos hasta encontrar nuestro lugar”, explicó.

Durante el viaje conocieron algunos de los paisajes más famosos del continente. Pasaron por las playas del Caribe en Colombia, Panamá, Costa Rica y México, pero paradójicamente fue la Patagonia la que terminó conquistándolos .

Marina reveló que uno de sus lugares favoritos está en el Camino de los Siete Lagos. “Siempre he dicho que, si tengo que elegir un sitio, San Martín de los Andes me toca la fibra y tiene una mezcla entre ciudad y la Patagonia ”, contó.

“Conocimos el Caribe en Colombia, Panamá, Costa Rica y México, pero a mi pollo no le gusta la playa”, bromeó Marina.

“Yo quiero sombra y no tocar la arena” , respondió Abraham entre risas.

Aunque Marina admitió que disfruta de las aguas turquesas y las playas paradisíacas para vacacionar, reconoció que su compañero nunca termina de sentirse cómodo.

“Me gusta la playa para vacacionar. Me encantó el Caribe y no sé si voy a volver a ver una playa como esas. Pero ese tipo de planes hay que hacerlos con una persona que los disfrute. Abraham está ahí porque estoy yo, pero se queda debajo de la sombrilla ”, relató.

Fue entonces cuando él resumió por qué la Patagonia terminó ganándole incluso al Caribe. “A Marina le gusta la playa y las aguas turquesas. En Villa La Angostura tiene todo eso: la playa, el agua turquesa y la montaña. Y yo también puedo disfrutar. La Patagonia es el combo perfecto. Si a mí me das a elegir, dame un verano patagónico ”.

Mientras organizan el regreso, la pareja también analiza escribir un libro sobre la experiencia de recorrer América en una casa sobre ruedas. Pero antes quieren cumplir el objetivo que quedó pendiente hace cinco años, que es llegar finalmente a Ushuaia y empezar a buscar el lugar donde, después de miles de kilómetros recorridos, construir el hogar con el que vienen soñando.

Fuente: TN