Son empleados de la Municipalidad de Neuquén y vendían licencias de conducir truchas por redes sociales

Dos empleados de la Municipalidad de Neuquén y otros dos sospechosos fueron detenidos este lunes por personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía provincial, al ser investigados por su presunto accionar en la venta de l icencias de conducir truchas por redes sociales.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae , la investigación se inició en abril del año pasado, cuando un denunciante se presentó en el área de Licencias de Conducir y manifestó su enojo por no poder validar su carnet en la aplicación Mi Argentina.

Cuando el damnificado presentó su registro ante las autoridades, los encargados del área notaron que el propietario no había cumplido con los requisitos necesarios para conseguirlo. No obstante, se mostraron sorprendidos por el “alto nivel de autenticidad”, según explicaron fuentes del caso a este medio.

A partir de esa denuncia, agentes de Tránsito fueron recolectando licencias de conducir apócrifas en distintos operativos de rutina, lo cual evidenció que no se trataba de un caso aislado.

Ante este escenario, efectivos especializados desarrollaron una minuciosa investigación en conjunto con el Ministerio Público Fiscal provincial, y lograron reunir elementos que permitieron avanzar sobre una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales, utilizando comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias como parte de la operatoria.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el trámite trucho se ofrecía a través de redes sociales y de un número de contacto, con la promesa de agilizar la obtención de la licencia. De acuerdo a la información consignada por el medio LMNeuquén , los valores rondaban entre los $160.000 y los $300.000 .

Un dato que sorprendió a los detectives es que, en la mayoría de los casos, las víctimas a las que después se les secuestró la licencia, creían haber hecho el trámite por los canales correctos. Pero no: todo era un engaño.

Lo que ocurría, de acuerdo a la información oficial, es que se acortaba el proceso de entrega sin cumplir los pasos legales exigidos para la obtención del documento.

Como resultado de las órdenes judiciales ejecutadas en tres domicilios de la ciudad de Neuquén, el personal policial secuestró 12 teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés para la causa, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que habrían sido utilizados en la maniobra investigada.

Además, cuatro personas mayores de edad -dos de ellos empleados municipales- fueron demoradas y trasladadas a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. Luego, recuperaron la libertad.

Fuente: Infobae