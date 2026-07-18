Sobreseyeron a Patricia Scheuer, la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

La Justicia confirmó el sobreseimiento de Patricia Ana Scheuer , la actriz y empresaria gastronómica que atropelló y mató al turista brasileño Fernando Pereira De Amorim Junior en el barrio porteño de Recoleta el 1° de enero de 2025.

De esta manera, quedó firme la resolución que había sido dictada a fines de mayo en primera instancia.

La decisión fue adoptada por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que rechazó el recurso presentado por la viuda de la víctima , Adriana Nunes Cleusa, que también fue atropellada durante el hecho, y por Gabriel Colla de Amorim, hijo del fallecido.

Los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich concluyeron que no existen elementos para atribuirle responsabilidad penal a la acusada y respaldaron el criterio del juez de primera instancia.

La querella había cuestionado el sobreseimiento al considerar que era “prematura” esa resolución , ya que entendía que, en esa etapa del proceso, el magistrado instructor estaba impedido de “sobreseer por duda” . También había solicitado que la investigación continuara para profundizar distintas medidas de prueba, informó Noticias Argentinas .

Sin embargo, la Cámara descartó esos planteos luego de analizar la evidencia reunida durante la causa. Entre otros puntos, remarcó que no hubo indicios de que Scheuer estuviera utilizando el celular antes del impacto, ya que el aparato permanecía “en reposo (pantalla apagada y bloqueado)”.

En ese sentido, el fallo afirmó que “el evento investigado se produjo en un contexto de ausencia de control finalista por parte de la encausada, luego de descartar todas las hipótesis alternativas y de verificar que no existió conducta previa voluntaria o culposa ”. Los magistrados agregaron que “no se verificó una acción penalmente relevante atribuible a Patricia Scheuer”.

La resolución también sostiene que, luego de descartar otras hipótesis, la explicación que mejor se ajusta a las pruebas es que la empresaria haya sufrido una crisis epiléptica focal mientras conducía por la avenida Del Libertador.

Los camaristas explicaron que ese episodio “alteró de manera significativa su capacidad de autodeterminación” y que, aunque no implicó una pérdida absoluta de la conciencia, “sí resulta idóneo para excluir la existencia de un control finalista del vehículo, impidiéndole ajustar voluntariamente su comportamiento a la realidad”.

Como respaldo de esa conclusión, citaron el informe elaborado por la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense, en el que participaron peritos oficiales, de la defensa y de una de las querellas.

El documento concluyó que “no es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado” , un cuadro que tiene como duración desde algunos segundos hasta varios minutos.

Fuente: TN