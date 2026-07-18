Detuvieron a dos acusados de integrar una banda que engañaba a sus víctimas por aplicaciones de citas para asaltarlas

Dos hombres de 26 y 30 años fueron detenidos en Mendoza acusados de integrar una banda que utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas , emboscarlas y obligarlas a transferir dinero de sus cuentas bancarias después de violentos asaltos.

Los sospechosos fueron localizados durante allanamientos realizados en la localidad de Palmira, en el departamento de San Martín. La Policía también secuestró dos celulares que serán peritados como parte de la investigación.

La causa empezó con la denuncia de dos robos ocurridos en la calle Lamadrid, en Maipú, donde los investigadores detectaron un mismo patrón . Los delincuentes contactaban a las víctimas por plataformas digitales, pactaban un encuentro y, una vez que llegaban al lugar, las amenazaban con armas para sacarles sus pertenencias y forzarlas a realizar transferencias bancarias.

La investigación estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos, bajo las directivas de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que logró identificar a dos de los presuntos integrantes de la organización.

La primera denuncia fue presentada por un hombre de 35 años que había acordado un encuentro mediante una aplicación de citas. Contó que, cuando llegó al lugar, fue sorprendido por tres delincuentes armados con un cuchillo que lo obligaron a subir a un vehículo.

Durante el ataque le robaron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, lo obligaron a realizar una transferencia de $70.000 antes de liberarlo . Horas después, su vehículo fue encontrado abandonado en el departamento de San Martín.

Pocas horas más tarde, un hombre de 57 denunció haber sido víctima de una maniobra prácticamente idéntica. En este caso, la cita había sido acordada a través de una página web.

Cuando llegó al lugar, tres hombres armados con un cuchillo y un objeto de hierro lo redujeron , lo encerraron en el baúl de su auto y aprovecharon esa situación para robarle.

Los asaltantes se llevaron su celular, un par de zapatillas y lo obligaron a transferir $2.900.000 desde su cuenta bancaria. Después abandonaron el vehículo a pocos metros del lugar y escaparon. Dentro del auto quedó el cuchillo que, según los investigadores, habría sido utilizado durante el ataque.

Para los investigadores, ambos hechos fueron cometidos por la misma organización criminal . La principal hipótesis se basa en las coincidencias entre los casos: el engaño a través de plataformas digitales, el lugar elegido para concretar las citas y la modalidad utilizada para obligar a las víctimas a vaciar sus cuentas bancarias.

Con las dos detenciones, la investigación continúa para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda.

Fuente: TN