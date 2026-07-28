Sin reconciliarse, los Rodríguez Saá buscan volver a competir para gobernar San Luis

Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá se mantienen distanciados políticamente, pero por estos días comparten el enfrentamiento con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi , y las señales con las que muestran su voluntad de presentarse en 2027 con la intención de volver al poder en la provincia, que entre ambos manejaron entre 1983 y 2023, con un interregno que estuvo a cargo del propio Poggi, antes de romper relaciones.

En la carrera hacia 2027, es Adolfo Rodríguez Saá el que está abiertamente lanzado a una candidatura a gobernador de San Luis. Su espacio, el partido Todos Unidos, quedó apartado de la estructura de gobierno de Poggi, a quien había apoyado en las elecciones, por un recorte de ministerios que impulsó el mandatario provincial. En ese movimiento consumado hace dos meses, Poggi logró aprobar una ley de ministerios que eliminó ocho estructuras administrativas, un ministerio y siete secretarías de Estado con rango ministerial. Con esa reducción, que oficialmente se calcula en un 30% de las estructuras políticas y administrativas, quedaron afuera del gobierno los alfiles de Adolfo que integraban el gabinete.

“Estamos en plena campaña de Adolfo para gobernador. Él ha dicho que está conformando un gran equipo para ser candidato. La convergencia con Avanzar, el partido de Poggi, venía mal hace tiempo. [El gobernador] hoy levanta banderas contrarias a nuestros valores; siempre fuimos acuerdistas y frentistas. Hoy es un discípulo de [Javier] Milei, en desmedro de la provincia”, dijo a LA NACION el dirigente peronista Amado Neme , parte de la estructura de Adolfo Rodríguez Saá.

Los planes de Alberto Rodríguez Saá , en cambio, están menos definidos en público, aunque apuntan al mismo objetivo que expresan en las filas de su hermano. El actual titular del Partido Justicialista de San Luis aún no anunció sus intenciones. “Alberto se está reuniendo con dirigentes de toda la provincia. Está activo de esa manera. La situación no es fácil, ganarle a un Poder Ejecutivo es difícil”, señaló un hombre de confianza del exgobernador.

En las estrategias de Adolfo (fue gobernador desde 1983 hasta 2001, con cinco mandatos) y Alberto (gobernó la provincia durante cuatro mandatos, entre 2003 y 2011, y en el período 2015-2023) está omnipresente la posibilidad de una reconciliación política entre ellos. Están distanciados desde 2019 y el pico de ese enfrentamiento se observó en las elecciones de ese año, cuando ambos compitieron. Alberto ganó la elección y Adolfo fue tercero.

Por el momento, la reconciliación no se concretó, aunque Adolfo ya hizo un gesto de acercamiento. “En un locro que hicimos en Toro Negro [localidad ubicada a 65 kilómetros de la ciudad de San Luis], Adolfo mandó un mensaje a su hermano Alberto, de juntarse a la hora que quiera, donde quiera. Lo repitió días después. La política es el arte de lo posible. Estamos bregando por la unidad del peronismo y por volver al modelo de San Luis exitoso”, subrayó Neme, que fue gerente del PAMI en San Luis, al sintetizar los planes de Adolfo Rodríguez Saá.

“Hay acercamientos con varios sectores, no con Adolfo, que recién acaba de romper con Poggi”, aclararon desde el campamento de Alberto Rodríguez Saá. “Es un gran jugador de ajedrez; él sabrá [cuándo lanzarse como candidato]”, completaron.

Cerca del gobernador puntano, observan con mayor actividad a Adolfo. “Se está moviendo en plan candidato, por ahora sin repercusión. Entendemos que está buscando arreglar con el hermano y el PJ. Alberto no sale de su círculo duro. No lo imaginamos en campaña; es probable que apoye a algún delfín que, por ahora, no se visualiza”, indicó un hombre del poggismo.

A pesar de la distancia actual, la confluencia de los hermanos Rodríguez Saá se observa como posible. “Ambos aspiran a la misma candidatura. Nuevamente, todos piensan en una eventual unidad. Se puede dar, siempre que Alberto acceda. Hasta el día de hoy, es no”, dijo a LA NACION un dirigente que conoce la interna entre ambos.

Fuente: La Nación