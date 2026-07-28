Asesinaron a una docente jubilada y le cortaron los dedos para para realizar extracciones bancarias

INTERNACIONALES

Un estremecedor caso conmociona a Brasil. Un hombre es investigado por presuntamente utilizar los dedos amputados de una docente jubilada asesinada para realizar extracciones bancarias por un total de 18.000 reales mediante autenticación biométrica.



Según informó la Policía Civil de Bahía, el sospechoso habría efectuado tres retiros de dinero de la cuenta de Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 años, luego de su asesinato. La maniobra fue descubierta tras el levantamiento del secreto bancario de la víctima.



La investigación sostiene que el acusado intentó realizar una cuarta extracción, pero el sistema no reconoció la huella porque los dedos utilizados ya se encontraban en avanzado estado de descomposición.



La mujer fue hallada muerta el 7 de junio dentro de su vivienda, en la localidad de Santa Rita de Cássia. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana, en el baño de la casa, y presentaba signos de una violenta agresión, con lesiones en la cabeza y la espalda.



El caso es investigado como robo seguido de muerte (latrocinio). Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas sospechadas de haber participado en el crimen. Dos hombres permanecen en un centro de detención, mientras que las dos mujeres arrestadas esperan ser trasladadas a un penal femenino.