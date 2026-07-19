Siguen los rescates en la cordillera de Mendoza por el temporal de nieve: 14 grados bajo cero y pasos cerrados hasta fin de mes

El temporal de nieve y lluvia en la cordillera de Mendoza obligó a evacuar y asistir con alimentos a 30 pobladores y turistas en el trayecto de la ruta 7, que une Argentina con Chile, por el paso Cristo Redentor

Desde el viernes comenzó a nevar y hasta la mañana de este domingo, en algunos sectores del camino de montaña, la acumulación de nieve había alcanzado los 2,5 metros .

Las autoridades de la Coordinación de Frontera con Chile estimó que el túnel Cristo Redentor (Mendoza)-Los Libertadores (Los Andes) estará cerrado hasta fin de mes por la dificultad de despejar la ruta y la persistencia del temporal.

El procedimiento de evacuación de turistas y pobladores comenzó el pasado viernes, cuando el personal del Escuadrón 27 Uspallata y el Grupo de Especial de Alta Montaña del Gobierno de Mendoza, Nacional 7, recibió el alerta de personas afectadas por las intensas tormentas y la acumulación de nieve que impedía la circulación segura.

Ante esta situación de emergencia, los funcionarios desplegaron un operativo de rescate utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas.

Los gendarmes se desplazaron en primera instancia hasta el kilómetro 1210, donde hallaron y brindaron atención primaria a siete personas que no tenían el suficiente abrigo, alimentos ni condiciones de resguardo para protegerse del frío y la nieve.

El operativo continuó el sábado, cuando los rescatistas evacuaron a treinta personas de las localidades de Puente del Inca, Penitentes y Las Cuevas . Fueron trasladados en vehículos pisanieve hacia la localidad de Uspallata para garantizar su resguardo físico y asistencia médica preventiva.

Este domingo, la temperatura en la villa cordillerana de Las Cuevas alcanzó los 14 grados bajo cero , según informó la Dirección del Sistema Integral Cristo Redentor.

Vialidad informó que el tránsito por la ruta 7 de alta montaña está habilitado hasta Uspallata, a 100 kilómetros al noroeste de la capital de Mendoza, que es el principal pueblo de la cordillera mendocina.

"Siguen pronósticos de condiciones climáticas adversas hasta el 1° de agosto. La acumulación nívea es de 2,5 metros aproximadamente", informó Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería nacional en el cruce cordillerano.

Fuente: Clarín