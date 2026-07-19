Nueva encuesta electoral e inédito empate para un balotaje presidencial en 2027

Una nueva encuesta electoral trae un inédito pronóstico de empate para un eventual balotaje presidencial en 2027 y le agrega incertidumbre a un escenario político complejo y en movimiento. ¿Los rivales? El presidente libertario Javier Milei y el gobernador peronista Axel Kicillof .

El sondeo que adelanta Clarín este domingo es de Proyección , una consultora más vinculada a espacios opositores, como el peronismo. Dirigida por el analista Manuel Zunino , entre el 1 y el 10 de julio hizo un relevamiento nacional de 1.817 casos, con +/- 2,3% de margen de error.

Como anticipó este diario en un informe especial el último fin de semana, los sondeos le dan a Milei y La Libertad Avanza ventaja para la carrera electoral . Es un promedio, con brechas importantes, donde aparecen estudios (los menos) que ponen al frente a la oposición .7%

En el arranque del estudio de Proyección aparecen cuadros que confirman el presente complicado con la economía. Curioso: el Gobierno considera que su fortaleza está allí y sin embargo un sector importante de la población le recuerda en estos trabajos que la está pasando mal . ¿Ejemplos?

1) El 49,1% considera que los "bajos ingresos personales y familiares" son su principal preocupación actual.

2) El 72% asegura que su "situación económica familiar empeoró en los últimos meses" .

3) El 78,7% advierte que la "situación económica de los argentinos empeoró" .

4) El 23,6% dice que tuvo que pedir plata "prestada a familiares y/o amigos" para cubrir sus gastos ; y el 13,1% le pidió "al banco" .

5) Sólo el 29% señala que "las políticas del Gobierno tuvieron un impacto positivo en su situación personal o familiar" .

6) A favor del Gobierno, sube a 42,7% el porcentaje de quienes creen que la administración actual tienen la "capacidad para resolver los problemas del país" .

7) Luego baja a 32,3% el número de los que consideran "correcto el rumbo del país" .

Las mediciones para la elección nacional del año próximo se concentran en tres cuadros . Dos ubican a los libertarios arriba y el útlimo, acaso el más importante porque podría ser el definitorio, marca un empate exacto .

Primero, Proyección pregunta por la intención de voto por espacio. Y si bien figura La Libertad Avanza al frente, también es una paridad estadística, ya que el oficialismo figura con apenas 1,1 punto de ventaja sobre Fuerza Patria (Peronismo/Kirchnerismo): 34,8% a 33,7%.

Debajo, alejados, completan: el PRO (7,4%) , el Frente de Izquierda (4,3%) , Provincias Unidas (2,1%) y En blanco/Impugnado (17,7%) .

Cuando el planteo se hace por candidato, la brecha a favor de Milei se amplía un poco: 33,7% contra 32,1% de Kicillof (1,6 punto, siempre dentro del margen de error). Aquí cierran Myriam Bregman (FIT, 6,9%), Maximiliano Pullaro (PU, 3,7%), En blanco/Impugnado (13,5%) y No lo sé (10%).

Para el final, queda la pregunta clave. ¿Y si hubiera un balotaje, a quién elegiría entre estos dos candidatos? Y allí viene el empate en 39,9% entre Milei y Kicillof, más 13,7% de En blanco/Impugnado y 6,5% de No lo sé.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín